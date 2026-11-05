Con Andalucía pide la paralización del proyecto de los fosfoyesos tras las "nuevas advertencias" de la Fiscalía

Archivo - La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - IU - Archivo

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha exigido nuevamente la paralización cautelar del proyecto Restore 20/30 de Fertiberia tras conocerse que la Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que resuelva el incidente de ejecución planteado en mayo de 2025 y ordene revisar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "que ampara las obras de clausura" de las balsas de fosfoyesos.

Una petición que se produce "después de que los informes técnicos hayan puesto de manifiesto deficiencias en las medidas de protección ambiental y posibles riesgos para la salud de la población", ha indicado en una nota.

Rossi considera que este nuevo pronunciamiento del Ministerio Público supone "un motivo más para exigir que se detengan las obras y se revise en profundidad un proyecto sobre cuya seguridad y eficacia llevamos años advirtiendo".

En este sentido, ha señalado que "ya no estamos hablando únicamente de las denuncias de colectivos ciudadanos, organizaciones ecologistas o formaciones políticas, sino de advertencias de organismos científicos y técnicos que la propia Fiscalía considera suficientemente graves como para reclamar una revisión de la evaluación ambiental".

La portavoz municipal ha recordado que Con Andalucía "viene alertando reiteradamente" sobre las "deficiencias" del proyecto de enterramiento de los fosfoyesos y que "ya en febrero de 2025 solicitó la suspensión cautelar de los trabajos en las zonas 2 y 3", así como una revisión "integral" de la actuación "ante las evidencias científicas que cuestionaban su capacidad para garantizar una restauración ambiental efectiva".

"Estas advertencias se vieron reforzadas posteriormente por las conclusiones del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que cuestionó la suficiencia de las medidas previstas para impedir la liberación continuada de contaminantes", ha añadido.

A ello, ha proseguido Rossi, "se sumó el informe de seguimiento de la Dirección General de la Costa y el Mar, conocido el pasado mes de septiembre, que detectó problemas de erosión e inestabilidad, filtraciones y humedades en la base de los taludes, así como valores de permeabilidad superiores a los contemplados inicialmente en el proyecto".

"Lo que estamos conociendo demuestra que nuestras advertencias no eran infundadas. Primero fueron los informes científicos, después las conclusiones de Toxicología y posteriormente las deficiencias detectadas durante la ejecución de las obras. Ahora es la propia Fiscalía la que reclama revisar las garantías ambientales del proyecto. No podemos seguir actuando como si nada estuviera pasando", ha manifestado Rossi.

La concejal ha incidido especialmente en las "deficiencias detectadas" en la barrera perimetral que debe impedir el intercambio de aguas entre las balsas y las marismas, "después de que Fertiberia haya reconocido valores de conductividad hidráulica superiores a los previstos en determinados ensayos, lo que ha motivado la suspensión temporal de esa parte de los trabajos".

Para Rossi, "resulta especialmente preocupante" que se estén detectando problemas "precisamente en uno de los elementos fundamentales para garantizar el aislamiento de los residuos".

"Estamos hablando de millones de toneladas de materiales contaminantes depositados junto a nuestra ciudad y sobre un ecosistema de enorme valor ambiental. No podemos permitir que se siga avanzando sin garantías absolutas sobre las consecuencias que esta actuación puede tener para la ría, las marismas y la salud de los onubenses", ha manifestado.

PIDE "EXPLICACIONES" A LA ALCALDESA

Mónica Rossi también ha vuelto a reclamar a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que convoque "urgentemente" el Órgano de Participación sobre los Fosfoyesos, una petición que Con Andalucía ya trasladó al Pleno municipal del pasado mes de septiembre después de conocerse las deficiencias detectadas por la Dirección General de la Costa y el Mar.

La portavoz de Con Andalucía considera que el Ayuntamiento debe asumir un papel "activo" ante las nuevas informaciones y "exigir" a las administraciones competentes "toda la documentación técnica y judicial relacionada con la ejecución del proyecto".

"No entendemos que, ante la sucesión de informes que cuestionan las garantías ambientales de las obras, el Gobierno municipal siga sin impulsar un debate público, transparente y riguroso sobre lo que está sucediendo en las balsas. Pilar Miranda tiene la responsabilidad de defender los intereses de Huelva y de sus habitantes, y eso exige actuar, pedir explicaciones y reclamar todas las garantías ambientales y sanitarias", ha señalado.

En este sentido, Rossi ha reclamado que el Órgano de Participación reúna a representantes de las administraciones competentes, expertos científicos, colectivos ciudadanos y grupos municipales para "analizar las nuevas advertencias de la Fiscalía y las consecuencias que pueden tener sobre la continuidad del proyecto".

Asimismo, ha pedido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que faciliten "toda la información disponible" sobre las deficiencias detectadas, las medidas correctoras planteadas por Fertiberia y las actuaciones administrativas emprendidas para "garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales".

SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA RECUPERAR LA MARISMA

Por último, Mónica Rossi ha reiterado la necesidad de "revisar integralmente" el proyecto Restore 20/30 y recuperar un comité científico "independiente" que estudie alternativas de descontaminación y restauración real de los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos.

La concejal ha defendido que cualquier solución "debe sustentarse en criterios científicos, garantizar la protección de la salud pública y contemplar las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos para el tratamiento y recuperación de los residuos, en lugar de limitarse a su confinamiento permanente".

"Huelva lleva demasiadas décadas soportando las consecuencias ambientales de los fosfoyesos. Nuestra ciudad merece una solución definitiva, segura y respaldada por la ciencia, no una actuación que pueda perpetuar el problema para las próximas generaciones", ha afirmado.

Rossi ha concluido insistiendo en que "la paralización cautelar del proyecto es una cuestión de responsabilidad y de aplicación del principio de precaución".

"No podemos permitir que se siga adelante con unas obras sobre las que existen advertencias tan importantes sin que antes se despejen todas las dudas. La salud de los onubenses y la recuperación de nuestras marismas deben estar por encima de cualquier otro interés", ha concluido.