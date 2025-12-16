Con Andalucía propone un servicio municipal para la custodia de llaves de personas dependientes en Huelva

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - IU HUELVA

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coalición de izquierdas Con Andalucía elevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una iniciativa para la creación de un servicio público de custodia de llaves dirigido a personas dependientes y personas mayores que viven solas, con el objetivo de "mejorar su seguridad y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia en el domicilio".

La portavoz del grupo, Mónica Rossi, ha explicado que la propuesta responde a una "necesidad real de muchas personas en situación de vulnerabilidad" que viven solas y que, ante una urgencia sanitaria o social, "pueden ver comprometida su atención por la imposibilidad de acceder a sus viviendas", según ha indicado IU en una nota.

Según ha detallado, el servicio permitiría que estas personas autoricen al Ayuntamiento a custodiar una copia de sus llaves bajo "estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad", gestionados por la Policía Local en coordinación con los Servicios Sociales municipales.

Rossi ha subrayado que esta medida "aportaría tranquilidad tanto a las personas usuarias como a sus familias", ya que "facilitaría la intervención inmediata de los servicios sanitarios, sociales o de emergencia cuando la persona no pueda abrir la puerta por sus propios medios". La concejal destacó además el carácter "solidario y preventivo" de la iniciativa, que "ya funciona en otros municipios del Estado con resultados positivos".

La moción contempla la elaboración de un protocolo de actuación que regule el funcionamiento del servicio, la identificación y registro voluntario de las personas beneficiarias mediante consentimiento informado, el almacenamiento seguro de las llaves en dependencias municipales con acceso restringido, así como la formación específica del personal implicado y un sistema de seguimiento y evaluación periódica del servicio.

Por su parte, José Antonio González, miembro de la coalición Con Andalucía, ha defendido que "una ciudad que ya funciona como Municipio de Gran Población desde 2024, debe contar con un Ayuntamiento capaz de proteger y cuidar a las personas más vulnerables" y recordó que "existen casos reales en los que los servicios de emergencia se han visto obligados a forzar puertas para auxiliar a personas dependientes que vivían solas", una situación que "podría evitarse con una medida sencilla como la custodia municipal de llaves".

Desde Con Andalucía se confía en que la iniciativa reciba el respaldo del conjunto de la corporación municipal, al tratarse de una propuesta "de carácter social, preventiva y orientada a reforzar la atención y la dignidad de las personas dependientes y mayores en la ciudad".