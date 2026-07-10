Por Andalucía reclama un "gran pacto" frente a emergencia climática tras incendios como los de Huelva y Almería

El parlamentario andaluz de Por Andalucía Rafael Sanchez Rufo (izquierda) y el coordinador de IU en Huelva, Marcos Toti, en el minuto de silencio por las víctimas de Los Gallardos. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo, ha trasladado este viernes el "profundo dolor" y las condolencias de la coalición tras el incendio declarado en Los Gallardos (Almería), que ha causado doce víctimas mortales, al tiempo que ha reclamado un "gran acuerdo político y social" para afrontar los efectos de la emergencia climática y reforzar la prevención ante incendios forestales cada vez más intensos y frecuentes.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Sánchez Rufo ha trasladado su "profundo dolor, tristeza y pésame" a las familias de las personas fallecidas, así como toda la solidaridad con el pueblo de Almería.

El parlamentario ha reconocido la labor del operativo de extinción y de los servicios de emergencia, reiterando el respaldo de Por Andalucía a los bomberos forestales del Plan Infoca y al conjunto de profesionales que intervienen en este tipo de emergencias. "Todo el apoyo que reciban por parte de la sociedad, de las instituciones y de las fuerzas políticas es poco para la labor que realizan", ha afirmado.

Desde una perspectiva "especialmente vinculada" a la provincia de Huelva, Sánchez Rufo ha recordado que el territorio onubense ya ha sufrido varios incendios de consideración en las últimas semanas, lo que, a su juicio, evidencia que la comunidad autónoma "debe prepararse para un escenario en el que los fenómenos extremos serán cada vez más habituales".

Además, ha señalado que recientemente la provincia de Huelva ha sufrido el peor incendio de las últimas dos décadas con 5.000 hectáreas arrasadas en Villanueva de los Castillos, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. "Los incendios forestales van a ir a más y afrontamos un verano muy duro. Andalucía necesita amplios acuerdos para prepararse frente a esta situación de emergencia climática, y Huelva no es ajena a esa realidad", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido la "necesidad" de abrir una reflexión colectiva que permita "reforzar las políticas de prevención y adaptación al cambio climático, mejorar la gestión forestal, revisar la ordenación territorial en aquellas zonas donde proliferan viviendas en el medio rural y actualizar los planes de emergencia para que la población disponga de información clara y protocolos eficaces cuando se produzcan situaciones de riesgo".

Asimismo, el parlamentario onubense ha vinculado este debate a otras consecuencias directas del cambio climático, como las olas de calor que ya están provocando víctimas mortales en Andalucía. "La política tiene la obligación de dar respuesta a cómo protegemos a las personas trabajadoras, a las personas mayores y al conjunto de la ciudadanía frente a unas temperaturas extremas que cada vez son más frecuentes".

Por Andalucía ha anunciado que trasladará estas propuestas al Parlamento de Andalucía mediante una batería de iniciativas que registrará la próxima semana, una vez superados los primeros momentos de la emergencia.

"Como oposición asumimos el compromiso de aportar propuestas para que las instituciones estén a la altura de los retos que esta tragedia nos ha puesto de manera tan dramática sobre la mesa. Es el momento de construir soluciones desde todas las administraciones, porque proteger la vida de las personas debe ser una prioridad compartida", ha concluido Sánchez Rufo.