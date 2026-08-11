Por Andalucía relaciona el incendio de Niebla (Huelva) con "la crisis climática" y pide a la Junta "más prevención"

Archivo - El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el patio de prensa del Parlamento. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha mostrado su preocupación ante el avance del incendio de Niebla (Huelva), que ya ha recorrido 20.000 hectáreas y ha provocado el desalojo de 681 personas.

"La complejidad del incendio no nos debe hacer olvidar que estamos hablando de unos incendios de nuevo cuño, en el que tiene mucho que ver una crisis climática que parte del Gobierno andaluz niega", ha señalado este martes en un audio remitido a los medios.

Asimismo, el portavoz de la coalición ha transmitido su "solidaridad" y "afecto" a las personas desalojadas. "Ahora mismo lo que nos preocupa es que se llegue al control más rápidamente posible y a la extinción también lo más rápidamente posible para que las familias puedan volver a sus domicilios", ha subrayado.

"Es un drama sobre otro drama, el drama de las familias de las que ahora transmitimos toda nuestra solidaridad y afecto que han tenido que ser evacuadas y el drama de un bosque del que viven muchas poblaciones del interior de Huelva y de cuya gestión tendremos que hablar cuando este incendio finalice", ha añadido.

A las críticas a la gestión de la Junta, se ha unido el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, quien ha apelado a "cambiar la forma de cuidar el monte". "Estamos hartos de repetirlo y de que el gobierno andaluz haga oídos sordos", ha indicado.

"Necesitamos adaptar el territorio, recuperar paisajes más resistentes, hacer gestión forestal y poner muchos más recursos en prevención desde lo público", ha subrayado en un audio remitido a los medios por el partido.

En esta línea, Valero ha pedido a la Junta que "garantice condiciones laborales dignas" a los profesionales de incendios y emergencias, al mismo tiempo que ha puesto en valor el trabajo que "están haciendo un trabajo extraordinario en condiciones muy difíciles".

"Así que menos improvisación y más prevención, menos esperar el incendio y más cuidar el monte durante todo el año", ha concluido el diputado.