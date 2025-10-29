Andalucía supera las 500 incidencias por la lluvia tras rebajar a naranja el aviso rojo en Huelva

Imágenes de limpieza tras las fuertes lluvias precipitadas en la madrugada de hoy, 29 de octubre, en un polígono industrial de Ayamonte (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha atendido durante las últimas horas más de 500 incidencias relacionadas con las lluvias en la comunidad, la mayoría en Sevilla (190) y Huelva (291), provincia donde a las 14.00 horas ha finalizado el aviso rojo -riesgo extremo- aunque las precipitaciones seguirán hasta la noche.

Según detalla el 112 en un comunicado, el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112 ha atendido ya 502 incidencias relacionadas con el fenómeno meteorológico adverso de lluvias y tormentas que afecta especialmente a las provincias de Huelva y Sevilla y a la zona más occidental de Andalucía, con casos también en Cádiz (14), Córdoba (5), Málaga y Granada (1).

Las anegaciones del viario, sótanos, locales y plantas bajas, así como las incidencias en carretera por balsas de agua y barro, y la caída de ramas, árboles y elementos del paisaje urbano concentran la mayor parte de las peticiones de asistencia al 112.

INCIDENCIAS EN HUELVA: UN HERIDO GRAVE EN GIBRALEÓN

La incidencia más destacada se ha producido en Gibraleón (Huelva), donde una persona ha precisado traslado hospitalario tras resultar herida al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de Gibraleón.

En Huelva, la Policía Local ha informado del corte de la HU-3101 en el Puente de la Ribera, así como el corte de la vía que va al cementerio. La carretera A-474 en el kilómetro 16 está cortada en ambos sentidos, a su paso por Bollullos de la Mitación (Sevilla), según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). También está cortado el túnel de la A-92 en el hito 4.5 a la altura del Acebuchal. Entre Niebla y San Juan del Puerto se ha interrumpido la circulación férrea por la caída de la catenaria con 36 viajeros afectados de un tren que circulaba por este punto.

En Valverde del Camino (Huelva) se ha desalojado de forma preventiva la Unidad de Salud Mental debido a la anegación del inmueble y se ha anegado el sótano del Colegio María Auxiliadora, que ha podido mantener la actividad con los alumnos en las plantas más altas. En Cartaya se ha evacuado al 60% del alumnado debido a anegación del centro, según ha detallado la Policía Local de esta población.

INCIDENCIAS EN SEVILLA

En la provincia de Sevilla, en el municipio sevillano de Pilas se ha anegado el Centro de Atención Primaria de la calle Bodegas. En Camas también ha entrado agua en el Centro de Educación Infantil y Primaria en la calle Virgen de las Angustias. Las fuertes rachas de viento también han motivado casi un centenar de incidencias en municipios del Aljarafe y Sevilla capital sin constancia de personas heridas. Del mismo modo, numerosos vehículos se han visto afectados por caídas de ramas y árboles.

En Carmona, el viento ha arrastrado el techo de una casa en la calle García Lorca y la lluvia ha anegado una residencia de mayores ubicada en la calle Rosa y ha provocado la caída de una pared sobre un varón en la calle Torrepalma. En Gelves se ha desprendido un árbol de grandes dimensiones en el patio de un Centro de Educación Infantil en la calle Nuestra Señora de Gracia sin que se hayan registrado heridos.

En El Viso del Alcor, los bomberos han intervenido para evitar el derrumbe de una casa abandonada. Por su parte, la Confederación Hidrológica del Guadalquivir ha informado de nivel naranja del río Majalberraque a su paso por Umbrete.

En las provincias de Córdoba y Cádiz también se han registrado incidencias en el tráfico por anegaciones y problemas en el alcantarillado, aunque en menor volumen que en Sevilla y Huelva.

PLANES ACTIVADOS

La Junta de Andalucía mantiene activada a esta hora la fase de emergen cia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. Esta fase se refiere a un fenómeno que implica daños --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil. Hasta 45 municipios tienen también activado sus planes Planes Territoriales de Emergencias (PTEL): 38 en Huelva, seis en Sevilla y uno en Granada.

Durante la mañana, la Dirección de la Emergencia ha enviado dos mensa- jes masivos a móviles, Es-Alert, a los 43 municipios del litoral, y comarca del Andévalo y Condado de Huelva, informando sobre el aviso rojo y recomendando prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos 1-1-2 accesibles en el enlace 'https://lajunta.es/5rolh'.

AVISOS METEOROLÓGICOS

Este miércoles ha estado activado el aviso rojo hasta las 14.00 horas por lluvias en el litoral de Huelva, así como en las comarcas del Andévalo y Condado por precipitación acumulada de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. También se mantiene el aviso naranja por lluvias en todas las comarcas de la provincia de Huelva y en la Campiña y la Sierra Norte y Sur de Sevilla por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta las 21.00 horas.

La Sierra de los Pedroches y la campiña cordobesa también tienen activado el aviso naranja hasta la medianoche. La Aemet, además, tiene activo avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, en Córdoba (Subbética cordobesa), en Má- laga (Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía) y en Granada (Costa, Nevada y Alpujarras), hasta las 00.00 horas de este jueves 30.

Además, la jornada del miércoles también está marcada por el viento con aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en las provincias de Cádiz y Huelva al completo y en Sevilla (Campiña y Sierra Norte). Por otra parte, también estará vigente el nivel amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho y el Litoral (Cádiz) y en Huelva (Litoral).

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, la Aemet señala que se han registrado 87,2 litros por metro cuadrado en Cazalla de la Sierra, 83,8 en Almadén de la Plata y 67,4 en Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla; y 72,2 en Almonte y 65,2 en Ayamonte, en la provincia de Huelva.