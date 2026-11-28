Archivo - Arándano de la provincia de Huelva. - FRESHUELVA - Archivo

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción de Huelva de fresa ha vuelto a situar a España a la cabeza de los países productores de la Unión Europea (UE27) durante la campaña 2025/2026, tras alcanzar una producción de 69.060 toneladas, lo que supone un incremento del 12,8% por ciento respecto a 2022, cuando se contabilizaron 66.798 toneladas.

Así se desprende del informe de la campaña 2025/2026 publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que destaca que casi el 96 por ciento de la fresa española se cultiva en la comunidad andaluza, concentrándose prácticamente la totalidad de esta producción en la provincia de Huelva. Asimismo, en torno al 81,5 por ciento de la superficie andaluza dedicada a este fruto rojo se desarrolla bajo sistemas de producción integrada y el 17,7% de la superficie de arándano de Huelva se cultiva en producción ecológica.

En cuanto a la evolución de la superficie cultivada, el documento refleja un aumento del 12,8 por ciento en el periodo comprendido entre 2022 y 2026, registrando un repunte específico del 3,7% en 2026 en comparación con el año anterior.

Respecto al desarrollo de la campaña, el Observatorio recuerda que se trata de un cultivo estacional. En Andalucía se comienza a cosechar en enero y se continúa hasta julio, aunque en diciembre se comienzan a obtener pequeños volúmenes procedentes de variedades tempranas.

No obstante, la recolección tiene lugar principalmente entre marzo y junio, siendo mayo el mes de máxima producción. El pico de producción de primavera en la campaña 2025/26 se ha mostrado más suave, al haberse incrementado la recolección en los primeros meses de la campaña. En esta última campaña, el arándano ha registrado el precio medio más alto de los registrados en el Observatorio de Precios y Mercados.

TERCER EXPORTADOR MUNDIAL

A escala global, España, gracias a la fresa de Huelva, se posiciona como el tercer exportador de arándanos al acaparar el 10,5 por ciento de las exportaciones mundiales, por detrás de Perú (33,6%) y Países Bajos (13%). Los principales destinos de la fresa española son Alemania (29,3%), Países Bajos (19%), Reino Unido (9,7%) y Polonia (9,1%).

Por su parte, Perú exportó a EE.UU. (47,3%), Países Bajos (24,5%)y China (10,5%). Mientras que Países Bajos (13%) tuvo como clientes a Alemania (25,6%), Polonia (13,4%), Bélgica (8,4%) y España (5,1%).

En cuanto al ranking mundial de importadores, Estados Unidos ocupó el primer puesto en 2025, con una cuota del 26,4% de las importaciones mundiales. Los proveedores de EE.UU. son Perú(61,3%), Méjico (15,8%), Chile (10,9%) y Canadá (10,7%).

Dentro de las fronteras comunitarias, España ejerce como tercer suministrador de la UE27 con el 17,6% en volumen pero se eleva al segundo lugar en cuanto al valor, que concentra el 20%. En primer lugar se encuentra Países Bajos, tanto en volumen como en valor.

Por último, el informe de la Junta de Andalucía constata que Andalucía exporta más arándano del que produce, por lo que, para afrontar la demanda, importa arándano producido principalmente en Marruecos. El 58% de las importaciones andaluzas de arándano en 2025 procedieron de Marruecos.