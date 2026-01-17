Arde una caldera y provoca un incendio en una fábrica de platos en Jabugo (Huelva), sin heridos

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

JABUGO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Una fábrica de platos empleados en el conocido deporte como 'tiro al plato' localizada en El Repilado, municipio situado en Jabugo (Huelva), ha sufrido un incendio en la tarde de este viernes, 16 de enero, sin heridos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El suceso se ha producido sobre las 19,30 horas, momento en el que varios testigos alertaban a la sala de emergencias de una humareda que sobresalía de la fábrica. El incendio se habría producido en una caldera del mencionado inmueble.

De esta forma, fueron activados efectivos de la Guardia Civil, del Servicio 061 y Bomberos, que confirmaron el origen del fuego. Cabe incidir en que los sanitarios conformaron que el incidente se había saldado sin heridos.