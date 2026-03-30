Arranca el dispositivo en Punta Umbría (Huelva) por la llegada de estudiantes portugueses con el corte de la A-5050

Corte de la A-5050. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha iniciado este lunes el dispositivo especial con motivo de la celebración del festival 'La Punta', que tendrá lugar del 6 al 12 de abril, con la participación de más de 6.500 estudiantes portugueses.

Como parte de los preparativos, desde este lunes ha quedado cortada al tráfico la carretera A-5050, vía que conecta Punta Umbría con El Portil, en el tramo comprendido entre las avenidas Clayton y Sundheim. Esta medida se mantendrá hasta el próximo 15 de abril debido a la instalación de una gran carpa en la zona conocida como El Calé, donde se desarrollarán parte de las actividades del evento, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante este periodo, el tráfico será desviado por la avenida del Decano, por lo que se recomienda a la ciudadanía "planificar sus desplazamientos con antelación y atender a la señalización habilitada".

Este dispositivo responde a los acuerdos adoptados en la Junta Local de Seguridad, donde se estableció una planificación "minuciosa" para afrontar la "alta presencia" de visitantes prevista durante la Semana Santa y los eventos posteriores, "con niveles de ocupación similares a la temporada estival".

El festival 'La Punta' volverá a convertir al municipio en punto de encuentro de miles de jóvenes lusos, en una cita ya consolidada que combina ocio, convivencia y turismo juvenil. En este sentido, se ha dispuesto un amplio despliegue de seguridad para el desarrollo del festival.

El operativo contará con la coordinación de Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica y la presencia de efectivos portugueses, además de bomberos, Protección Civil y seguridad privada. Asimismo, se habilitarán dispositivos sanitarios con ambulancias y equipos médicos distribuidos en turnos de mañana y noche para garantizar una cobertura permanente.

En relación con la logística del evento, se ha previsto el estacionamiento de autobuses en el recinto ferial y parte de la H, ampliando la separación entre vehículos para "reforzar la seguridad y facilitar la intervención en caso de emergencia".