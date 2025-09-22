Asociación Pro Derechos Humanos lamenta la "desatención institucional" ante un nuevo incendio en asentamientos

Incendio en el asentamiento de San Jorge en Palos de la Frontera (Huelva) . - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha lamentado como un incendio, ocurrido en la madrugada del pasado domingo, 21 de septiembre, en el asentamiento de infraviviendas conocido como San Jorge en Palos de la Frontera (Huelva) ha dejado a decenas de personas migrantes sin techo y sin medios para sobrevivir, por lo que han advertido de "una desatención institucional intolerable".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el fuego, que arrasó alrededor de 70 chabolas ha supuesto para las personas migrantes afectadas "no solo la pérdida de sus precarias viviendas", sino que también "han perdido documentación, enseres personales y dinero, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad".

Aunque no se han registrado víctimas mortales, desde la entidad se ha señalado que el incendio "ha puesto nuevamente en riesgo la vida de quienes residen en condiciones indignas, sin acceso a agua potable, a electricidad ni a un alojamiento seguro". "A pesar de la gravedad de lo ocurrido, hasta la tarde de ayer ninguna autoridad se había personado en el lugar para apoyar a las víctimas, lo que a opinión de la entidad refleja una desatención institucional intolerable", han criticado.

En la APDHA han insistido en que estos hechos "constituyen una grave vulneración de los Derechos Humanos y que afectan gravemente a la dignidad de las personas y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado español". "Resulta inaceptable que, año tras año, se repitan incendios en los asentamientos de Huelva mientras las administraciones públicas siguen sin ofrecer soluciones estructurales, permanentes y dignas", han remarcado.

Por ello, desde la asociación han exigido "una vez más" a las autoridades locales, autonómicas y estatales "la puesta en marcha inmediata de alternativas habitacionales dignas y seguras para todas las personas afectadas", además de "un plan integral de erradicación del chabolismo en la provincia de Huelva, con la participación activa de las propias personas inmigrantes y de las organizaciones sociales que trabajan con ellas".

Asimismo, también han solicitado que "se garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos básicos, en especial el derecho a la vivienda, a la seguridad y a la no discriminación".

"Los incendios en los asentamientos no son accidentes aislados: son la consecuencia directa de la falta de voluntad política para garantizar condiciones de vida dignas a quienes sostienen con su trabajo la economía agrícola de la provincia. Mientras esta situación no cambie, la Apdha seguirá denunciando y exigiendo justicia", han finalizado.