La Asociación de Víctimas de Adamuz y la Fundación A20 Seguridad Aérea organizan el I Encuentro 'Voces de la Tragedia'

Archivo - Imágenes de la marcha convocada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, en su recorrido desde la estación de tren hasta la plaza de las Monjas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz y la Fundación A20 Seguridad Aérea, que dará continuidad a la AVJK5022, han organizado el primero encuentro de asociaciones de víctimas y afectados en los modos de transporte que lleva por título 'Voces de la tragedia', que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el Congreso de los Diputados (Madrid).

Según han indicado ambas entidades en una nota de prensa, este encuentro está dirigido a víctimas, afectados y familias de tragedias en los modos del transporte y cualquier otra que tenga interés en asistir como entidades públicas y privadas; profesionales; el sector en los modos del transporte; etc.

Además de los presidentes de ambas entidades organizadoras, en el encuentro participarán representantes de la Asociación YAK 42, la Asociación A3 Julio Metro Valencia, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 y víctimas del Vuelo 5017-Aa-Swiftair y del Tren Bejis-Valencia.

Así, el encuentro tendrá lugar el próximo 8 de octubre en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados y para poder asistir hay que escribir un mail a 'asociacionesvictimas@icloud.com'.