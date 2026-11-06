Atalaya aumenta su producción en Riotinto (Huelva) y logra el respaldo europeo para Touro

Mina de Riotinto. - ATALAYA MINING

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Atalaya Mining ha presentado sus resultados operativos del tercer trimestre de 2026, en el que la mina de Riotinto ha alcanzado una producción de 13.967 toneladas de cobre, frente a las 13.493 toneladas del trimestre anterior. Esta cifra supera también las 12.123 toneladas registradas en el mismo periodo del pasado año.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, Atalaya Mining ha extraído 4,2 millones de toneladas de mineral, frente a los 3,7 millones del tercer trimestre del ejercicio anterior, mientras que la planta ha vuelto a procesar 4,1 millones de toneladas, igual que los tres meses previos. La ley media de cobre se ha situado en el 0,40% y la recuperación metalúrgica ha alcanzado el 84,25%, muy por encima del 74,45% registrado en el mismo periodo de 2025.

En este sentido, el consejero delegado de Atalaya, Alberto Lavandeira, ha mostrado la satisfacción por "haber logrado otro sólido trimestre de producción, gracias a unas buenas leyes de cobre y recuperaciones". La compañía mantiene su previsión de producción para el conjunto de 2026 entre 50.000 y 54.000 toneladas de cobre.

Por otro lado, la Comisión Europea ha designado el proyecto Touro, desarrollado por Atalaya Mining en Galicia a través de Cobre San Rafael, como Proyecto Estratégico en el marco de la Ley Europea de Materias Primas Críticas. Este reconoce el papel de la mina para garantizar un suministro seguro y sostenible de cobre.

La concesión sitúa a Touro entre los proyectos considerados prioritarios para reforzar el suministro de materias primas estratégicas en la Unión Europea y reducir su dependencia de terceros países. Este reconocimiento supone un nuevo impulso para el desarrollo de la futura explotación minera gallega, que continúa avanzando en su tramitación administrativa.

Lavandeira ha celebrado la adjudicación y ha señalado que "este reconocimiento refuerza la importancia estratégica de Touro para el futuro suministro de cobre de Europa y debería contribuir a facilitar la finalización del proceso de autorización ambiental".

Mientras avanza esta tramitación, Cobre San Rafael continúa trabajando en la ingeniería de detalle y la adquisición de equipos para el futuro desarrollo del proyecto.

MASA VALVERDE SE PREPARA PARA CONSTRUIR SU RAMPA DE ACCESO

Por otra parte, Atalaya continúa con los trabajos preparatorios para el desarrollo de Masa Valverde, que contará con una rampa de acceso de unos cinco kilómetros. Esta infraestructura permitirá acceder a la futura mina mediante trabajos de excavación, perforación y voladura.

La construcción de esta rampa incluirá la preparación de la plataforma de bocamina, el emboquille y los trabajos de excavación mediante perforación y voladura. Para su ejecución se utilizará un nuevo jumbo Sandvik, un equipo especializado en perforación subterránea y adaptado a las características de una obra de estas dimensiones adquirido expresamente para ello por Insersa, la adjudicataria de la obra.

El jumbo fue presentado durante el MMH 2026, con la participación del consejero delegado de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, y Fernando Araúz de Robles, comisario del encuentro y director general de Atalaya.

En este sentido, Masa Valverde cuenta ya con la Autorización Ambiental Unificada y el permiso de explotación necesarios para su desarrollo.

ATALAYA PARTICIPA EN EL MMH 2026 COMO PATROCINADOR PREMIUM

Asimismo, Atalaya Mining ha participado como patrocinador premium en la VI edición del MMH. Bajo el lema 'Construyendo el futuro juntos', la compañía ha presentado sus principales proyectos y ha compartido con empresas y profesionales del sector sus perspectivas de crecimiento.

Uno de los principales atractivos del stand fue la conexión en directo con la mina de Riotinto, que permitió a los visitantes seguir desde Sevilla las voladuras realizadas en la explotación y conocer de cerca parte de su actividad diaria.

Asimismo, Atalaya tuvo un papel destacado en la organización y el programa científico del encuentro. Su director general, Fernando Araúz de Robles, ejerció como comisario del MMH y participó en la mesa sobre Huelva como capital europea de la minería metálica, mientras que Patricia Ferrer, directora financiera de Atalaya Riotinto, presidió el Comité Científico, responsable de configurar un programa de 64 ponencias y diez mesas temáticas.

Los representantes de la compañía también participaron en varios de los debates que se abrieron durante el encuentro, entre ellos Fernando Díaz Riopa, director general del Proyecto Touro-Cobre San Rafael; César Sánchez, director financiero de Atalaya Mining; Kate Harcourt, consejera independiente sénior de Atalaya Mining, y Enrique Delgado Palomo, asesor institucional corporativo de Atalaya.

Durante el evento, Atalaya recibió el primer premio en la categoría de Restauración en los III Premios Fundación Minería y Vida por su proyecto de recuperación ambiental de Ilmenitas, un reconocimiento que recogió Emilio Sanjuán, director de Medio Ambiente y Permisos de Atalaya Riotinto.