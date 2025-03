Atlantic Copper destaca que 'CirCular' pondrá Andalucía a la vanguardia del reciclaje del sur de Europa

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera delegada de la empresa Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, ha asegurado que los pilares que seguirá la empresa a raíz de su nombramiento se basaran en "las personas, crecimiento y sostenibilidad", ya que la máxima de la gran metalúrgica es llevar la sostenibilidad "en el ADN", toda vez que ha subrayado que el proyecto CirCular será una de las "más innovadores en el campo de la metalurgia en Europa y única en España".

Así lo aclaraba en una entrevista concedida a Europa Press, en la que aseguró que "la prioridad son las personas", ya que a su parecer, "no hay empresa en el mundo donde las personas no son el centro", al final son éstas las que "llevan a cabo las estrategias, los procesos, las importaciones, exportaciones y el desarrollo de todos los departamentos".

Aunque, para ello, Gutiérrez ha sostenido que hay que "tener una organización muy alineada a la estrategia", además de saber poner a las personas en "el sitio adecuado para llevar a cabo esa estrategia". También, es importante "atraer" talento de fuera, y para ello "tienes que ser una empresa atractiva, para así acceder a un talento".

Hay que tener "una cultura" basada en el trabajo en equipo, el compartir la información con unos valores de excelencia y mejora continua, para que así --según Gutiérrez-- "se fortalezcan a los equipos".

EL PROYECTO 'CIRCULAR': RECICLAJE E INNOVACIÓN

La nueva apuesta de Atlantic Copper, 'CirCular', se trata de una planta altamente eficiente con capacidad para tratar unas 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE). Estos, como explicaba Gutiérrez, es lo que se llama "chatarra electrónica", y abarca todos los aparatos que ya no se utilizan (microondas, televisores, ordenadores, teléfonos móviles, etc.).

A partir de ello, la empresa recuperará materiales como el cobre, oro, plata, platino o paladio, para así reclicarlos. Esta planta pretende ponerse en el primer trismestre de 2026, y será una de las "más innovadores en el campo de la metalurgia en Europa y única en España".

Así, con una inversión de 400 millones de euros, generará un empleo directo, indirecto e inducido de unas 350 personas, Gutiérrez lo califica de "muy innovador", que situará a Atlantic Copper "a la vanguardia de la tecnología y la innovación".

"Con este proyecto al sur de Europa ponemos a Andalucía a la vanguardia del reciclaje, y por lo tanto, estamos muy alineados con todas las políticas que se están desarrollando en Europa y en el mundo sobre la economía circular", ha asegurado Gutiérrez.

Asimismo, la empresa ha invertido en "reducir tanto la huella de carbono como la energía". En los últimos 20 años, según la nueva consejera delegada, Atlantic Copper ha reducido cerca de un 35% el consumo unitario de energía, hasta convertirse en "líderes mundiales de eficiencia energética", es decir, que el consumo de energía por tonelada de cobre de concentrado es "de las más bajas del mundo". Esto se ha alcanzado gracias a proyectos de reducción --reducción de gas, reducción de electricidad--, y autoproduciendo también electricidad.

Actualmente, aproximadamente el 30% del consumo de la empresa proviene de plantas renovables y un 25% viene de autoproducción. Así, Gutiérres apelaba a que gracias a los Power Purchase Agreemet (PPAs) --contratos a largo plazo de compra de energía--, "estaríamos en el torno del 70%", aunque el objetivo es llegar al 90% en el 2030, objetivo que Gutiérrez visualiza como "alcanzable".

"TENEMOS TODO PARA SEGUIR DESARROLLANDO MUCHOS ÉXITOS"

Respecto al nuevo cargo que ha asumido dentro de la compañía, en la que lleva 28 años y de la cual se siente parte, ha recordado que empezó en el área financiera hasta ir asumiendo responsabilidades que le han ayudado a "conocer la empresa con matices, y conocer también el mercado".

"Los grandes logros que hemos tenido han estado muy basados en las personas, la sostenibilidad, proyectos de crecimiento y eficiencia energética", pero ahora, ha insistido en que el "gran reto" que la compañía tiene por delante es "impulsar" es el proyecto 'CirCular', para conseguir así "una diversificación importante y seguir apostando por la sostenibilidad"

De igual forma, Gutiérrez también se marca como un reto, a la vez que una oportunidad, la digitalización. En el sentido de ser un reto, lo es ya que "el resto de empresas del sector también están invirtiendo, con lo cual no te puedes quedar atrás", aunque eso "abre un mundo de oportunidades".

Al hilo de ello, la nueva consejera delegada ha aclarado que está "muy ilusionada y muchas ganas", ya que en sus palabras, la empresa tiene "todo para seguir desarrollando muchos éxitos".

EL 42% DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN SON MUJERES: "EL SECTOR ENAMORA"

En el comité de dirección de Atlantic Copper, el 42% de los integrantes son mujeres; a su vez, el 35% del área de supervisión también lo son; lo que asciende en un total del 20% de toda la compañía.

"Es un sector que se conocía poco", reconocía Gutiérrez, aunque bajo su criterio, es un sector que "enamora y atrapa". Así, explicaba que hay mucha gente que viene fuera del sector y ve "la diversidad" del mismo.

Antes, según recordaba la entrevistada, "éramos los industriales y estábamos más cerrados en nuestro ámbito"; ahora "nos encanta contar lo que hacemos, contribuir al conocimiento", ya que Gutiérrez relataba que "sin minería y metalurgia no hay nada", porque "todo lo que puedes imaginar" proviene de ello.

Por lo tanto, incidía en que hacerlo atractivo es una labor que la compañía cumple, ya que "el talento es escaso".