Un total de 238 estudiantes de la UHU reciben Becas Comedor de Fundación Atlantic Copper y Fundación 'la Caixa'

HUELVA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 238 estudiantes de la Universidad de Huelva (UHU) recibirán este curso las Becas Comedor, fruto del compromiso de la Fundación Atlantic Copper y la Universidad de Huelva con la educación, en colaboración con la Fundación 'la Caixa', a través de CaixaBank. Este programa, desarrollado en coordinación con la institución académica, alcanza en su octava edición "el mayor número de beneficiarios hasta la fecha".

Según ha indicado la Fundación Atlantic Copper en una nota de prensa, desde la puesta en marcha de estas becas en 2017, un total de 1.346 estudiantes se han beneficiado de la iniciativa. Para el curso 2024-2025, se destinarán 105.000 euros a estas ayudas, dirigidas a estudiantes con dificultades económicas, con el objetivo de contribuir a su manutención durante el año académico.

En total, se han recibido 393 solicitudes, de las cuales se han concedido 238 becas, en una modalidad única de 70 bonos por beneficiario. La selección ha sido llevada a cabo por la Comisión de Becas, integrada por representantes del Vicerrectorado de Estudiantes, el Servicio de Gestión Académica y la Fundación Atlantic Copper. Las titulaciones con mayor número de beneficiarios son Educación Social (38), Educación Primaria (36), Educación Infantil (29) y Psicología (21), seguidas de Enfermería (21) y Trabajo Social (15).

De este modo, la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cuenca, ha señalado que es "una enorme satisfacción poder ayudar cada año a más estudiantes a realizar sus estudios". "Me gustaría resaltar que la Comisión de Becas no solo valora la renta, para que la limitación económica no sea un obstáculo, sino también la nota media en los estudios, para reconocer el esfuerzo de los que obtienen mayor rendimiento", ha incidido.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha destacado que "las becas comedor nacieron para cubrir una necesidad social del estudiantado y vinieron para quedarse" y en la actualidad "constituyen una de las acciones más populares y mejor recibidas por parte del estudiantado", porque "no solo ayudan a los estudiantes que necesitan esta beca de manutención, sino que además fomenta la vida universitaria en los campus".

Así, las becas pueden utilizarse en el Comedor Universitario de El Carmen, así como en las cafeterías de las Facultades de Trabajo Social y Ciencias del Trabajo, y en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Los bonos tienen validez durante todo el curso académico.