La Audiencia de Huelva prorroga dos años la prisión provisional para 'El Baba' por el crimen de El Torrejón de 2024

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha acordado prorrogar la prisión provisional por el plazo de dos años para M.S., conocido como 'El Baba', acusado de asesinato por el tiroteo que acabó con la vida de una persona --cuñado del propio acusado-- el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración.

Así lo ha decidido la Audiencia de Huelva, según han confirmado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que el acusado, que se encontraba en prisión provisional permanente desde el 20 de octubre de 2024, compareciera el pasado 30 de septiembre en una vista para decidir sobre si situación personal --se puede prorrogar cuando las penas privativas de libertad a las que se enfrentan superan los tres años-- antes del juicio con jurado popular al que se enfrentará y que se prevé que se inicie el próximo 16 de octubre.

En este juicio están como acusados 'El Baba', como presunto autor de un delito de asesinato con alevosía --entre otros delitos--, así como un primo suyo, acusado de encubrimiento por esconderlo tras los hechos, y el hermano de la víctima mortal, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa al abrir fuego en plena calle contra el acusado principal.

En su escrito de conclusiones iniciales, la Fiscalía de Huelva ha solicitado un total de 28 años y seis meses para él como presunto autor del tiroteo que acabó con la vida de una persona el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva, que se saldó también con otras dos personas heridas.

El Ministerio Fiscal lo considera el presunto autor de los delitos de asesinato consumado con alevosía --por el que pide 20 años--, homicidio en grado de tentativa --siete años-- y tenencia ilícita de armas --por el que pide un año y seis meses de cárcel--.

Asimismo, también acusa al hermano del fallecido de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, por los que pide 15 años y medio de cárcel, así como imputa a un familiar de 'El Baba' un presunto delito de encubrimiento y solicita para él dos años de prisión.

Según el relato del escrito fiscal, los hechos se desencadenaron sobre las 14,10 horas del citado 10 de septiembre de 2024, cuando el hermano fallecido conducía su vehículo por la calle Margarita del Torrejón y al pasar a la altura del portal de su cuñado, con quien mantenía una "conocida enemistad y enfrentamientos violentos" previos, "abrió fuego contra él desde el coche sin detenerse, con el propósito de causarle la muerte a él o a sus acompañantes", pero ninguno de los "al menos seis disparos" alcanzó a 'El Baba', aunque "sí hirieron a uno de sus acompañantes en ambas piernas y brazos".

Prosigue el escrito señalando que, al ver aproximarse el vehículo y con "el idéntico propósito de acabar con la vida de su cuñado", 'El Baba' respondió "abriendo fuego con su arma contra el coche en marcha", de manera que "dos proyectiles atravesaron la luna trasera del coche". Uno rozó y quedó alojado en el reposacabezas, mientras que el otro le impactó en la zona posterior de la cabeza --área auricular derecha--.

A consecuencia del impacto, el hermano del fallecido perdió el control del coche y colisionó contra varios vehículos estacionados en la calle Margarita, cuyos propietarios han renunciado a indemnizaciones. Este hombre requirió intervención quirúrgica para la extracción del proyectil y sufrió secuelas estéticas y de audición.

Apunta Fiscalía que, "apenas unos minutos después del tiroteo", el fallecido, hermano del acusado por dos homicidios intentados y cuñado de 'El Baba', tuvo conocimiento de lo ocurrido y se desplazó en coche junto a su madre hasta el lugar. Mientras tanto, 'El Baba' se había "atrincherado" en su vivienda.

MUERTE DE LA VÍCTIMA Y HUIDA

Indica el Ministerio Fiscal que al llegar la víctima y disponerse a subir las escaleras para acceder al piso donde residía su hermana junto a 'El Baba', este último "salió a su encuentro armado con un revólver" y cuando su cuñado alcanzaba el último escalón "abrió fuego a quemarropa sin darle opción de respuesta, percutiendo tres disparos".

Así las cosas, "uno de ellos le impactó de lleno en el hemitórax izquierdo, causándole una dislaceración cardíaca y la muerte casi instantánea por shock hipovolémico". Otros dos disparos atravesaron e impactaron en la puerta de la vivienda vecina.

Tras la agresión, 'El Baba' se dio a la fuga. En el portal se halló posteriormente un cuchillo de campo con ADN de la víctima, así como numerosa munición en la vivienda del agresor y en el vehículo del hermano del fallecido.

Pasados los hechos, 'El Baba' se mantuvo en paradero desconocido desde el día de los hechos hasta el 12 de octubre de 2024, fecha en la que fue localizado y detenido en Gijón (Asturias). Se encontraba oculto en el domicilio de su primo --el acusado de encubrimiento-- quien le dio cobijo "a sabiendas de la orden de busca y captura incoada contra él", con "la intención de ayudarle a eludir la acción de la justicia".

Por todo ello, el Ministerio Público tipifica los hechos como un delito de asesinato consumado, por parte, presuntamente, de 'El Baba', tres delitos de homicidio en grado de tentativa --uno suyo y otros dos de su cuñado y hermano del fallecido--, dos delitos de tenencia ilícita de armas --uno cada uno-- y un delito de encubrimiento --a su primo--, aunque señala la inexistencia de antecedentes penales computables en ninguno de los procesados.

En el apartado de penas, la Fiscalía solicita para 'El Baba' 20 años de prisión por asesinato, siete años por tentativa de homicidio sobre su cuñado, y un año y seis meses por la tenencia ilícita de armas, añadiendo 15 años de libertad vigilada.

Para su cuñado y hermano de la víctima, solicita siete años de prisión por cada uno de los dos homicidios intentados --sobre 'El Baba' y el hombre que resultó herido-- y un año y seis meses por la tenencia de armas. Por su parte, para el encubridor reclama dos años de prisión.

En materia de responsabilidad civil, la acusación pública requiere que 'El Baba' indemnice a la familia de la víctima con cuantías que superan en total los 900.000 euros distribuidos entre su esposa (243.184,20 euros), tres hijos (101.034 euros, 193.378 euros y 217.470 euros), su madre (80.949 euros) y sus cinco hermanos (24.734,42 euros a cuatro de ellos y 32.765 euros a un quinto). Igualmente, deberá indemnizar a su cuñado con 1.645 euros por las lesiones y 2.952 euros por las secuelas causadas.

Igualmente, se apunta a que este crimen podría tener relación con el tiroteo que el pasado 16 de agosto acabó con la vida de una mujer de 39 años, embaraza de ocho meses --cuyo bebé también falleció--, la madre de esta mujer --madre y hermana del acusado de los hechos de El Torrejón en 2024-- y un menor de 16 años, que no tenía relación alguna con ellos, por el que cinco detenidos se encuentran ya en prisión provisional sin fianza.