AUGC critica la "falta de agentes" en la seguridad de la Comandancia y la Subdelegación en Huelva

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva ha presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en el que lamenta la "falta de guardias civiles" destinados al Núcleo de Servicios, la unidad encargada de la seguridad tanto del edificio de la Comandancia como de la propia Subdelegación. Según afirma, esta "escasez" está provocando que en ocasiones los servicios se cubran con un solo agente en la Subdelegación y dos en la Comandancia, lo que a su juicio entraña "situaciones de grave riesgo".

En un comunicado, la asociación profesional ha señalado que esta situación "perjudica" tanto a los propios efectivos que prestan servicio "como a los trabajadores de la Subdelegación del Gobierno y a las personas residentes en el acuartelamiento". Asimismo, critican que "los dos únicos guardias de la Comandancia deben asumir de forma simultánea la recogida de denuncias ciudadanas", lo que, apunta, "reduce la protección del recinto en momentos puntuales a un único efectivo".

Según explica AUGC, el origen del problema radica en que "no se están cubriendo las vacantes de la unidad" y en que "casi un tercio" de la plantilla se destina a labores burocráticas o comisiones de servicio "encubiertas bajo la denominación de apoyo al mando, dejando de prestar sus funciones en su unidad de destino original".

Por ello, la organización sostiene que "se están incumpliendo de forma sistemática" los planes de seguridad de ambos edificios oficiales y denuncia la "inseguridad jurídica" que afrontan los agentes al tener que prestar servicio "en estas condiciones".

En este sentido, desde la asociación recuerdan que la propia normativa interna de la Guardia Civil prevé mecanismos para solventar el déficit de personal. En concreto, citan la Orden General de mando, disciplina y régimen interior, la cual contempla que, si el personal de la unidad de seguridad es insuficiente, las guardias deben nombrarse por turno entre el resto de unidades alojadas en el acuartelamiento.

A este respecto, AUGC ha recordado la existencia de un precedente judicial en la Comandancia de Cádiz con una problemática idéntica, en el que los tribunales determinaron que, ante la falta de personal suficiente, las demás unidades del edificio tienen la obligación de asumir los servicios de seguridad.

Por último, la organización ha instado a las autoridades competentes y a los mandos de la Comandancia a intervenir y "asumir responsabilidades" para "dar cumplimiento a la normativa y revertir el déficit de agentes en la custodia de ambas sedes".