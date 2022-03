Las autoridades onubenses celebran el 8M en un acto dirigido por el portavoz de la Diputación de Huelva

Celebración del 8M en Huelva - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada martes 8 de marzo, las autoridades onubenses han leído el manifiesto que, consensuado por las diputaciones andaluzas, lleva por lema 'No me puedo creer que cuestiones el Día Internacional de las Mujeres. La igualdad comienza en ti', señalando que aunque los logros obtenidos hacen pensar que las desigualdades de género ya no existen, la igualdad real y efectiva aún está lejos.

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña; la asesora de Programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, María Martín, y la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, han hecho público el manifiesto, en un acto celebrado en los soportales del Palacio Provincial, en el que ha actuado como maestro de ceremonia el diputado portavoz de la Diputación, Salvador Gómez, según un comunicado de la Diputación.

Gómez ha asegurado que las instituciones onubenses se reúnen un año más "con unidad, para ofrecer un mensaje único e inequívoco de la lucha contra las desigualdades entre mujeres y hombres que aún existen; con determinación, ya que no se va a dar ni un paso atrás en la batalla contra estas desigualdades; y con esperanza, porque no se lucha en soledad, sino que es la sociedad entera la que empuja a la consecución de una sociedad más justa, más libre y más igualitaria".

Como se refleja en el manifiesto "hay aspectos que confunden a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer que las desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen, entre ellos, el acceso a la educación, gratuita y obligatoria; la normativa en materia coeducativa; el éxito académico de las mujeres; su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad; y la igualdad en la capacidad jurídica de obrar". "Si bien, aunque muestran cambios esperanzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva", destaca el escrito.

Esa falsa apariencia de equidad, prosigue el manifiesto, "es la que provoca que muchas personas, especialmente las jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres está ya conseguida, y cuestionen que siga existiendo el Día Internacional de las Mujeres y las políticas de igualdad de género".

Según refleja la declaración, existen motivos reales por los que seguir reclamando la igualdad. Y como ejemplo cita "cuando no se ven las desigualdades que, a pesar de los avances, siguen existiendo; cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo de los siglos de historia; cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los trabajos peor remunerados y les dificulta el desarrollo de su carrera profesional o cuando las tareas en el hogar que realizan los varones son consideradas como ayudas, no como una responsabilidad necesariamente compartida".

Otros ejemplos que recoge el manifiesto son "cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres en diferentes contextos y situaciones, expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su dignidad; cuando se cree que las mujeres y los hombres participan por igual en las esferas de poder, ya sean de naturaleza económica, política, cultural, social o deportiva; cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de las mujeres en el desarrollo y el progreso, que con sus trabajos, también sostienen el mundo.

"Cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, estructural y simbólica, que en los casos más graves acaba con sus vidas, y la de sus hijas e hijos; o cuando no se ha interiorizado que la Igualdad ha de ser construida por cada uno y cada una, de forma individual y conjunta", apostilla.

Las diputaciones andaluzas se suman, de esta forma, al objetivo de la ONU, dentro de la Agenda 2030, para luchar a favor de la sostenibilidad de los recursos y la preservación de los territorios. "El cambio climático está teniendo consecuencias en el desarrollo socioeconómico, aumentando la precariedad en el empleo, la brecha salarial y la pobreza energética; cuestiones que afectan más a las mujeres que a los hombres", subraya el manifiesto.

Por todo ello, concluye la declaración, "las diputaciones andaluzas alzamos la voz, este 8 de marzo, para decir que la Igualdad comienza en ti, en cada uno de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres protagonistas del presente y responsables del futuro de este mundo global y no igualitario".

ACTUACIÓN

El acto se ha cerrado con una actuación con el título 'Espejismo', desarrollada por mujeres de Asociaciones de Mujeres de Huelva, bajo la dirección de Cinta Entenza. Esta acción artística cuestiona el "peligro del espejismo" de la Igualdad. Trata de movilizar contra la interiorización de la idea de que no hace falta seguir luchando.

Por último, el alumnado del ciclo de Diseño de Producto, de la Escuela de Arte 'León Ortega' ha repartido al final el acto pegatinas elaboradas por ellos mismos sobre el folleto 'Yo no soy mujer de...', con diseñadoras famosas a las que no se les ha reconocido o han estado a la sombra de un hombre.