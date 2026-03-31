Ayamonte (Huelva) retira más de cuatro toneladas de residuos de sus playas en una gran jornada de limpieza colectiva

Recogida de residuos en las playas de Ayamonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

AYAMONTE (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

Más de 90 voluntarios participaron el pasado sábado en una jornada de limpieza en las playas de Ayamonte (Huelva), impulsada por el Ayuntamiento y la Policía Local, en la que se lograron retirar más de cuatro toneladas de residuos acumulados en el litoral como consecuencia de los temporales y crecidas del río.

La iniciativa fue organizada con el objetivo de recuperar y poner en valor este espacio natural, y contó con una "extraordinaria participación ciudadana" que superó "ampliamente" las expectativas iniciales, según ha indicado el Ayuntamiento fronterizo en una nota.

El paso de la borrasca Leonardo, sumado a los desembalses de varios pantanos durante febrero, dejó en el litoral ayamontino una gran cantidad de restos vegetales, como cañas, ramas y troncos, que generaron una acumulación significativa de biomasa tanto en el entorno del río Guadiana como en las playas de la localidad.

Desde el Ayuntamiento se ha trabajado de manera planificada en la retirada de estos restos, "afrontando dificultades debido al elevado volumen y a los medios disponibles por el Consistorio", que ha lamentado que las actuaciones "urgentes" llevadas a cabo hayan sido realizadas "exclusivamente" por la administración local, "sin apoyo del Gobierno central", así como ha apuntado que con estos trabajando se ha avanzado "de manera significativa" en la limpieza de las playas y "contribuyendo a que llegaran en condiciones óptimas para el inicio de la Semana Santa".

Más de 90 voluntarios se sumaron a esta acción medioambiental, a la que también se unieron clubes deportivos, escuelas de la zona, asociaciones locales y diversas entidades colaboradoras, "mostrando una vez más el firme compromiso de la sociedad ayamontina con la conservación del entorno", ha remarcado el Ayuntamiento. A la recogida se unió también el 'influencer medioambiental' Quique Bolsitas, profesor activista que organiza recogidas de residuos para implicar a vecinos y recordar las consecuencias del cambio climático.

Con esta actuación, el Consistorio ha destacado que Ayamonte "reafirma su compromiso" con el cuidado del medio ambiente y la conservación de sus playas, "uno de los principales valores naturales y turísticos del municipio".