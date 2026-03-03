El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) aprueba la donación de un manuscrito inédito de Antonio León Ortega a la ciudad

Manuscrito inédito de León Ortega. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

AYAMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha aprobado, en sesión plenaria celebrada el pasado 26 de febrero, la donación a la ciudad de un valioso manuscrito redactado por el escultor ayamontino Antonio León Ortega en septiembre de 1977, cuando contaba con 70 años de edad. El documento, compuesto por un total de 34 páginas, recoge de puño y letra del artista numerosos detalles sobre su vida personal y profesional, así como anécdotas relacionadas con sus encargos y obras más significativas.

Según ha indicado el Ayuntamiento ayamontino en una nota de prensa, el manuscrito será custodiado y conservado en las instalaciones del Archivo Municipal de Ayamonte, donde quedará a disposición de investigadores y estudiosos, garantizando así su preservación como parte del patrimonio documental de la ciudad.

Según han señalado Natividad Izquierdo y María Villanueva --viuda e hija de Jesús Villanueva Moreno, maestro ayamontino--, Antonio León Ortega entregó este manuscrito a Villanueva Moreno, con el propósito de que le ayudase a dar forma a una breve autobiografía sobre su trayectoria artística. Tras el fallecimiento del citado maestro, sus familiares, conscientes del valor histórico y cultural del documento, han decidido donarlo a la ciudad natal del escultor para que pase a formar parte de su legado público.

Antonio León Ortega nació en Ayamonte en 1907, donde descubrió su temprana vocación artística. Tras cursar estudios de Escultura y Dibujo en Madrid, regresó durante un tiempo a su ciudad natal antes de establecerse definitivamente en Huelva. En esta provincia desarrolló una intensa y fecunda producción artística, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación del patrimonio imaginero onubense tras las pérdidas sufridas durante la Guerra Civil.

Considerado el estatuario más prolífico de la posguerra en Huelva, Antonio León Ortega fue un imaginero de identidad propia y autor de más de trescientas obras repartidas por distintos puntos de la geografía andaluza, especialmente en la provincia onubense. Su estilo, marcado por la sobriedad expresiva, la elegancia de las formas y una profunda espiritualidad, lo convirtió en una figura clave de la escultura religiosa del siglo XX en Andalucía.

En diciembre de 2007, con motivo del centenario de su nacimiento, fue nombrado Hijo Predilecto de Ayamonte, en reconocimiento a su brillante trayectoria y a la huella imborrable que dejó en el patrimonio artístico y devocional de la ciudad.

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha afirmado que con la incorporación de este manuscrito al Archivo Municipal, "se reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la conservación, estudio y difusión del legado cultural de sus hijos más ilustres, poniendo en valor un testimonio directo y excepcional de uno de los grandes referentes artísticos de la provincia de Huelva".