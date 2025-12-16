El Ayuntamiento de Huelva actualiza el protocolo frente al Acoso Sexual incluyendo al colectivo LGTBIQ+

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Huelva. - ALBERTO DIAZ/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el Protocolo para la Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por razón de Sexo y/o por razón de Orientación Sexual e Identidad Sexual, Expresión de Género o Características Sexuales. De esta forma, además de a las mujeres, se incluye a todo el colectivo LGTBIQ+, "combatiendo cualquier discriminación por razón de sexo o género, en todas sus manifestaciones".

Según ha indicado en una nota, siguiendo las directrices del II Plan de Igualdad para el periodo 2025-2029, aprobado en la sesión plenaria celebrada el pasado 31 de octubre, se acuerda además la creación de la Comisión Instructora y de Seguimiento para casos de Acoso; y la planificación y realización de una acción formativa específica sobre Igualdad y Violencia de Género dirigida a toda la plantilla municipal, con el "compromiso" de "dar la máxima difusión" entre los empleados públicos del Ayuntamiento de Huelva.

La concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva, Elena Pacheco, ha explicado que la intención es "demostrar la tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia o acoso, mediante una normativa que garantiza una valoración más justa y global". Además, ha asegurado que se va a reforzar la formación en Igualdad y Violencia de Género "para todos los trabajadores del Ayuntamiento", pero "especialmente para los Servicios Sociales, Policía Local, Bomberos y Protección Civil".

Dentro de las medidas diseñadas e incluidas en el II Plan de Igualdad 2025-2029, se contempla priorizar la prevención del acoso y la sensibilización y prevención de la violencia de género, proponiendo como acción concreta, la creación y puesta en marcha de un Protocolo para la Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual.

En este marco, el Ayuntamiento de Huelva ha subrayado que "reafirma su compromiso" de prevenir y combatir el acoso, por razón de sexo o género "en cualquiera de sus manifestaciones y en todo el personal" que presta servicios en el Consistorio, "sea personal propio o procedente de otras empresas, incluidas las personas que, no teniendo una relación laboral, prestan servicios o colaboran con la organización".

Además, en el propio protocolo se exige la constitución de una Comisión Instructora y de Seguimiento para casos de Acoso aprobada por la Junta de Gobierno con la designación de un representante del Ayuntamiento de Huelva; un representante de los trabajadores; delegado sindical de prevención de riesgos laborales; técnico de igualdad; y técnico de prevención de riesgos laborales. Una designación en la que "se ha tenido en cuenta la formación y/o experiencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres y concretamente en acoso sexual y por razón de sexo".

El II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Huelva cuenta con" el consenso mayoritario" de sindicatos y trabajadores municipales para "garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres" como principio básico y transversal de la organización municipal y reforzar el compromiso municipal corporativo de tolerancia cero ante todas las conductas constitutivas de acoso sexual, acoso por razón de sexo y/o por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Se trata de un plan cuatrienal que permanecerá vigente hasta de 2029 y que además de adaptar el texto a los cambios normativos y la legislación vigente, refuerza el eje de formación especializada en igualdad y violencia a toda la plantilla municipal, desde los puestos de jefatura a las bases.

Además, se apuesta por la mejora de las medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral para "facilitar la asunción de responsabilidades familiares de manera igualitaria", continuando con la implantación en los documentos internos y externos del uso del lenguaje no sexista, y de manera muy especial, trabajar en la prevención y actuación frente al acoso bajo la prioridad de impulsar la igualdad real dentro de la plantilla municipal.