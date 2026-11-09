El Ayuntamiento de Huelva adjudica por más de un millón de euros dos proyectos para crear nuevas áreas verdes

VIsita de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, al Parque de la Luz. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado este lunes a la empresa Acsa Obras e Infraestructuras S. A. U. los dos proyectos de creación de áreas piloto de transición ecológica y de naturalización y corredores verdes incluidos en el Plan de Actuación Integrado 'Huelva Distrito H-HUB de Innovación Ecosocial', en el marco del Plan EDIL, por un importe conjunto de más de un millón de euros.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, ambas actuaciones permitirán reforzar la infraestructura verde de la ciudad, recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas y de accesibilidad de distintos puntos de Huelva.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha destacado que con la adjudicación de estos dos proyectos se da "un paso importante" para que "empiecen a materializarse las actuaciones de transformación del entorno de la antigua cárcel".

"Hablamos de más de un millón de euros de inversión para recuperar espacios públicos, incorporar más vegetación, generar zonas de sombra y mejorar las condiciones de uso y disfrute de estos lugares por parte de los vecinos", ha destacado.

Arias ha subrayado que estas intervenciones forman parte de "una estrategia más amplia" que tiene como "uno de sus grandes proyectos" la rehabilitación de la antigua cárcel provincial, "cuya redacción ya está en marcha". "Queremos recuperar este edificio histórico y convertirlo en un nuevo equipamiento público al servicio de la ciudad, acompañado de la transformación de todo su entorno", ha detallado.

"Las actuaciones que adjudicamos son también parte de ese proceso de regeneración urbana, con el que buscamos una Huelva más verde, accesible y sostenible", ha añadido el teniente de alcaldesa.

El primero de los proyectos adjudicados es el de creación de áreas piloto de transición ecológica, que se ha adjudicado por un importe de 591.029 euros. La actuación contempla intervenciones en tres espacios urbanos: la plaza José María Labrador, en el parque de la Luz; la calle Al-Ándalus; y la plaza Noria del Palmarate.

Así, en el Parque de la Luz se incorporarán nuevos equipamientos lúdicos y deportivos, zonas ajardinadas, mobiliario urbano y elementos de sombra. En la calle Al-Ándalus se creará un área de juego infantil inclusiva, se reorganizarán los parterres y alcorques, se conservarán las palmeras existentes y se incorporarán nuevas plantaciones y mobiliario urbano. Por su parte, en la plaza Noria del Palmarate se llevará a cabo una actuación de acondicionamiento, reordenación y renaturalización, con mejoras de accesibilidad peatonal y nuevas zonas de juego, estancia, ajardinamiento y riego.

La adjudicataria ha asumido, además, la mejora consistente en ampliar la jardinería, las plantaciones y el mobiliario urbano en los tres espacios, así como ampliar el plazo de garantía de las obras hasta los 24 meses.

El segundo proyecto, correspondiente a las actuaciones de naturalización y corredores verdes, se ha adjudicado por 447.220,20 euros. Su objetivo es incrementar la presencia de vegetación en el entorno urbano y mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas mediante dos intervenciones.

La primera se desarrollará en la avenida Pablo Ruiz Picasso, en el tramo comprendido entre el camino del Saladillo y la avenida Honduras, donde se creará un corredor verde mediante la reorganización de la sección viaria, la incorporación de una nueva mediana ajardinada, la ampliación de parterres y alcorques, nuevas plantaciones de arbolado y especies arbustivas y tapizantes, además de mejoras en los firmes, pavimentos, estacionamiento, señalización y red de riego.

La segunda actuación se llevará a cabo en la avenida de las Fuerzas Armadas, donde se dotará de cubrición vegetal al recorrido peatonal vinculado a la pérgola existente. Para ello, se renovarán y ampliarán las jardineras, se instalarán sistemas de impermeabilización y drenaje y una estructura auxiliar con cables tensados, junto con riego por goteo, reposición de pavimentos y plantación de especies trepadoras.

En este segundo contrato, la empresa adjudicataria también ha asumido la ampliación de jardinería y plantación prevista en el proyecto, así como cuatro trimestres adicionales de garantía, hasta alcanzar los 24 meses.

Ambas actuaciones permitirán incrementar la superficie vegetal y la biodiversidad urbana, mejorar la regulación microclimática, generar sombra progresiva y reducir la temperatura superficial de los espacios pavimentados.

Los dos proyectos cuentan con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y deben comenzar tras la firma del contrato, antes de finalizar el año.

LA RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCEL, EL PROYECTO CENTRAL

Estas dos adjudicaciones se enmarcan en la estrategia global de regeneración urbana del entorno de la antigua cárcel provincial y de Isla Chica, cuyo proyecto central es la rehabilitación integral del antiguo centro penitenciario y la recuperación de los espacios públicos y viarios de su entorno, dentro del ámbito CHICA 1.

El Ayuntamiento ya ha adjudicado a Puyol y Cruz Arquitectos SLP, por 332.750 euros, la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de esta actuación.

El proyecto contempla recuperar el edificio protegido como Centro de Innovación, Cultura y Medio Ambiente, con usos culturales, educativos, sociales y vinculados a la innovación, además de abrir sus espacios interiores a la ciudad y mejorar la accesibilidad y la movilidad peatonal de todo el ámbito. El presupuesto máximo previsto para la ejecución de las obras de rehabilitación y reurbanización asciende a 7.950.997,36 euros.

De esta manera, las actuaciones de naturalización y corredores verdes adjudicadas ahora se incorporan a una intervención de mayor alcance que persigue transformar progresivamente este espacio urbano y conectarlo con una nueva visión de ciudad.

Esta actuación está cofinanciada en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL) y se integran en la estrategia H-HUB, cuyo objetivo es avanzar hacia una ciudad más sostenible, accesible y cohesionada, tomando como uno de sus grandes ejes la recuperación y transformación del entorno de la antigua cárcel provincial y de Isla Chica.