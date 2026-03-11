El Ayuntamiento de Huelva afirma que con la nueva ordenanza de veladores se ha pasado "del caos al equilibrio"

Archivo - Bares del centro de Huelva capital en una imagen de archivo. - ALBERTO DIAZ/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, se ha mostrado "satisfecho" por los resultados que se están obteniendo con la nueva ordenanza de veladores con la que, según ha afirmado, se ha pasado "del caos, del desorden, del descontrol absoluto al orden, el equilibrio, el respeto y la convivencia vecinal".

Así lo ha manifestado Arias a preguntas de los periodista en rueda de prensa, en la que ha señalado que con la misma se ha hecho "viable" que Huelva "sea una ciudad de servicios, de ocio, de hostelería, de la que estamos muy orgullosos", algo que van a "seguir potenciando" desde el Ayuntamiento, "pero dentro de la norma, del respeto, del orden, que es lo que pedían los ciudadanos cuando llegamos a esta ciudad".

"Entonces, en ese equilibrio, que es el que ha buscado siempre este ayuntamiento, tengo que decir que a día de hoy tenemos satisfacción por los resultados que se están dando. Hay que seguir todavía insistiendo en aquellos establecimientos que aún les quede por actualizar algunas de las cuestiones, pero en balance general creo que ha sido muy positivo y ya se está viendo en la ciudad", ha añadido.

Al respecto, Arias ha apuntado que, "prácticamente, la gran mayoría, sobre todo la zona céntrica, ya tienen adaptadas sus terrazas", así como que hasta ahora "se han gestionado más de 150 licencias de veladores" lo que, además, "ha permitido actualizar muchas de las licencias de los bares estaban con cambios de titularidad y que no estaban correctos" o cuestiones "que ha habido que supervisar y que ha venido muy bien para actualizar todo".

El primer teniente alcalde ha felicitado "a todos los empresarios" porque "para ellos ha supuesto un esfuerzo de adaptación, de inversión y de gestión también", así como a los técnicos municipales "porque ha sido una avalancha de licencias en muy poco tiempo y las están resolviendo de forma eficaz".

De la misma manera, ha subrayado que la Policía Local y el equipo de la Concejal de Seguridad Ciudadana actúan "de una forma amable y respetuosa" con un tema "tan sensible como es el conciliar el ocio y el disfrute con la tranquilidad y el descanso vecinal".

"El papel de la policía aquí ha sido clave en cuanto a que han ido de manera amable a explicarles que ya tenían la obligación de hacerlo, vigilando las situaciones y también atendiendo aquellas denuncias que se han producido", ha concluido.