El Ayuntamiento de Huelva agradece a los voluntarios de Protección Civil su colaboración en el incendio de Niebla

Protección Civil de Huelva en el dispositivo del incendio de Niebla. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha agradecido a los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil su colaboración durante los siete días de dispositivo desplegado con motivo del incendio forestal de Niebla, declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo y estabilizado este domingo tras afectar a más de 38.000 hectáreas.

En una nota, desde el Consistorio se ha puesto especialmente en valor la labor desarrollada por el voluntariado municipal, "siempre desde una posición de apoyo y colaboración" con los dispositivos responsables de la emergencia, especialmente el Plan Infoca y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Desde la Jefatura de Protección Civil de Huelva se ha destacado que "el verdadero reconocimiento tiene que dirigirse a todos los profesionales que han estado al frente de la extinción, especialmente a los integrantes del Plan Infoca y a la UME, así como el Consorcio Provincial de Bomberos, el Servicio de Extinción de Incendios Municipal y otras agrupaciones de Protección de Civil de la provincia, que han realizado un trabajo extraordinario durante estos días".

Asimismo, se ha puesto en valor la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de emergencia, destacando que este incendio ha vuelto a demostrar la importancia de sumar esfuerzos, recursos y capacidades para ofrecer una respuesta conjunta y eficaz ante situaciones de emergencia.

En este sentido, se ha recordado que Protección Civil está "para colaborar, para sumar y para poner sus medios al servicio de los ciudadanos cuando más lo necesitan".

Desde el 9 hasta el 15 de agosto, la Agrupación de Protección Civil de Huelva, a instancia de la Guardia Civil, ha participado de manera continuada en el operativo, con presencia "permanente" en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en las proximidades de la zona afectada e integrada en el Grupo Operativo de Acción Social, bajo la responsabilidad de la Agencia de Emergencias de Andalucía, trabajando en cortes de carretera y aseguramientos de entornos poblacionales.

Durante este periodo, los voluntarios han trabajado "en turnos de mañana y tarde", aportando habitualmente entre uno y dos vehículos y entre tres y seis efectivos por servicio, adaptando su intervención "en todo momento" a las necesidades planteadas por el dispositivo de emergencia y "manteniendo capacidad de respuesta durante toda la jornada".

Entre las labores desarrolladas se encuentra el apoyo logístico a los equipos de emergencia, la vigilancia y aseguramiento de zonas urbanas, la colaboración en cortes y regulación del tráfico, el apoyo en evacuaciones y el acompañamiento a las personas evacuadas o que permanecieron alejadas de sus hogares hasta que pudieron regresar.

La intervención ha incluido asimismo una "importante labor de atención y acompañamiento" a la población afectada, prestando apoyo a vecinos y familias en unas circunstancias "especialmente difíciles" y colaborando en la respuesta a las necesidades que fueron surgiendo durante la emergencia.

"EJEMPLO DE VOCACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO"

Para el Ayuntamiento de Huelva, la actuación desarrollada durante estos días constituye "un ejemplo de la vocación de servicio público" de la Agrupación de Protección Civil y de la importancia de la coordinación, la cooperación y la suma de recursos entre las distintas administraciones y servicios de emergencia.

Una colaboración que "permite que, ante situaciones de especial gravedad, cada organismo pueda aportar sus medios y capacidades al objetivo común de proteger a la ciudadanía". En este sentido, el Consistorio ha reconocido "especialmente" la "disponibilidad, compromiso y profesionalidad" de los voluntarios de Protección Civil de Huelva, que han acudido durante estos días allí donde se les ha requerido, desarrollando sus funciones dentro del ámbito de sus competencias y siempre en coordinación con el resto de efectivos desplegados.

La participación en el dispositivo de Niebla se suma así a la labor que desarrolla de manera habitual la Agrupación de Protección Civil de Huelva, "cuya función es estar preparada para colaborar con los servicios de emergencia y prestar apoyo a la ciudadanía ante cualquier situación que pueda poner en riesgo su seguridad o bienestar".

"Este es precisamente el sentido de Protección Civil: estar al servicio de la ciudadanía y trabajar junto al resto de administraciones y cuerpos de emergencia. Cuando ocurre una emergencia de esta magnitud, queda demostrado que la coordinación y la unidad son fundamentales para poner todos los medios disponibles donde más hacen falta", ha señalado Manuel Romero.

El Ayuntamiento de Huelva ha trasladado su agradecimiento a todos los voluntarios que han formado parte del dispositivo, al tiempo que ha reconocido "el esfuerzo y la profesionalidad" de todos los servicios que han trabajado durante estos días para hacer frente al incendio, "con especial reconocimiento y agradecimiento al Plan Infoca y a la Unidad Militar de Emergencias, que han asumido las principales labores de extinción y control del fuego".