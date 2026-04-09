El Ayuntamiento de Huelva anima a los onubenses a engalanar la ciudad para el Corpus

Altar para el Corpus Christi en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lunes 13 de abril el Ayuntamiento de Huelva abre un año más el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Concurso de Altares y Balcones Corpus Christi con la intención de animar a los onubenses a engalanar las calles del itinerario oficial de la procesión.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, cualquier ciudadano de manera individual, entidad, asociación o grupo de personas interesado puede inscribirse hasta el 8 de mayo para participar en un certamen destinado, según ha dicho el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Consistorio de la capital, Nacho Molina, a "incentivar a los vecinos, para entre todos, vestir la ciudad para la ocasión".

Las bases y el impreso de solicitud ya están disponibles en la web municipal, en el apartado de eventos de huelva.es; aunque también pueden conseguirse de manera presencial en las dependencias del Área de Cultura situadas en la Casa Colón en horario de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Un año más, se podrá concursar tanto en la modalidad de altares en la calle, como de balcones. Las inscripciones se entregarán vía correo electrónico en cultura@huelva.es, devolviéndose acuse de recibo de las mismas. Asimismo, se podrán entregar presencialmente, o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huelva, dirigida a la concejalía de Cultura, con remisión dentro del plazo del justificante de presentación mediante correo electrónico a cultura@huelva.es.

Junto a la inscripción se deberá aportar dirección de correo electrónico, teléfono de contacto y la dirección exacta de la ubicación del altar o balcón a concurso.

El concurso se desarrollará en dos fases: una primera, en la que se realizará la visita del jurado a los altares y balcones inscritos; y una segunda, de deliberación y emisión del fallo. Todas las visitas del jurado tendrán lugar en las horas y fechas que se determinen por la Concejalía de Cultura, desde donde se comunicará a los ganadores telefónicamente el veredicto, para proceder posteriormente a su publicación.

Para la concesión de los premios, se valorará especialmente la calidad artística de las instalaciones efímeras en cada una de las modalidades y el mantenimiento de los elementos tradicionales en el exorno de altares, escaparates y balcones. Los altares presentados a concurso deberán estar situados en las calles del itinerario oficial de la procesión del Corpus, mientras que los balcones se permiten también en las calles circundantes. Todos ellos deberán contener expresas referencias litúrgicas a la festividad que se celebra, quedando excluidos los que no las contengan.

Los altares de calle y balcones deberán estar concluidos antes del día y hora que se determine por la Concejalía de Cultura. El desmontaje de los mismos no podrá realizarse antes del término de la procesión, sino a partir de la hora y día establecidos por Cultura. En el caso concreto de los Altares Cofrades, la instalación precisará la cumplimentación de la parte correspondiente a ocupación de la vía pública que se encuentra en la solicitud de inscripción.

A este respecto, los altares que se instalen pero que no se presenten a concurso, deberán comunicarlo al mail cultura@huelva.es, para la tramitación de la ocupación de vía pública. A tal fin, con la solicitud de participación en el concurso, deberá aportarse junto a la solicitud de ocupación de espacio en la vía pública, la descripción detallada del lugar a ocupar, metros necesarios de la calle, fechas y horas exactas de ocupación, de conformidad; además de un boceto o descripción detallada de los elementos que compondrán el altar; e identificación del promotor y responsable del montaje y persona de contacto y teléfono.

PREMIOS

Para cada una de las categorías se establecen dos premios. Un primer premio de 1.000 euros y diploma y un segundo premio de 500 euros y diploma para los altares en la calle; y un primer premio de 500 euros y diploma, y un segundo premio de 300 euros y diploma para los balcones. Los premios y los accésits podrán ser declarados desiertos, pero en ningún caso podrán ser compartidos.

En el caso de los premiados, será obligatorio la presentación en el Ayuntamiento de Huelva, con anterioridad a la fecha que se determine por la concejalía de Cultura el NIF de la entidad o persona física ganadora; el certificado con el número de cuenta bancaria, expedido por el propio banco, para el abono del premio otorgado; un certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Huelva.

Para este último, podrá presentarse autorización a fin de que el Ayuntamiento obtenga el certificado de deudas municipal. En caso de no otorgar dicha autorización, el interesado deberá aportar el certificado municipal correspondiente.