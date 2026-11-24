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HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha asegurado este martes que está actuando "en todos los espacios okupas de la ciudad según se recibe autorización judicial", al tiempo que ha señalado que la legislación actual "limita la capacidad de acción" municipal, después de que el PSOE municipal haya anunciado que preguntará en el próximo Pleno por la situación de cuatro viviendas inacabadas y ocupadas en la calle Diego Velázquez, en la barriada de Huerto Paco.

Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, desde el equipo de Gobierno han defendido que "en ese mismo barrio se ha eliminado hace unas semanas un edificio completo que llevaba años siendo una demanda vecinal" y han recordado, además, que también se ha intervenido en situaciones similares en el entorno de la plaza de toros o en la calle Tharsis.

Asimismo, desde el Consistorio onubense han replicado a las críticas de los socialistas subrayando que se trata "en todos los casos de situaciones heredadas del gobierno anterior a los que no dieron respuesta".

Por su parte, el PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha avanzado en una nota de prensa que preguntará en la sesión plenaria de este viernes cuándo tiene previsto actuar el equipo de Gobierno de Pilar Miranda para "solucionar los problemas de inseguridad, suciedad e insalubridad que llevan años denunciando los vecinos de la calle Diego Velázquez", en Huerto Paco, derivados del estado de estos cuatro inmuebles inacabados.

Los socialistas han recordado que "no se trata de un problema nuevo", apuntando que en 2015 el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, "intervino de manera subsidiaria para tapiar los accesos a estos inmuebles y evitar su ocupación". No obstante, según la formación, desde 2024 "los vecinos han vuelto a denunciar el deterioro de la situación" mediante escritos en el Registro Municipal reclamando medidas que garanticen la seguridad, la salubridad y la convivencia.

Finalmente, el PSOE ha lamentado que ya llevó este asunto al pleno de noviembre de 2025, hace un año, sin que en aquella ocasión el equipo de Gobierno del PP concretara "ninguna solución efectiva" ni estableciera "plazos para resolver los problemas que padecen los vecinos".