Ayuntamiento de Huelva y Banco de Alimentos renuevan su compromiso para seguir apoyando a las familias más vulnerables

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Huelva y el Banco de Alimentos. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, han suscrito el convenio anual de colaboración que reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la labor que desarrolla esta entidad en favor de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la firma, la alcaldesa ha subrayado que este acuerdo "refleja el firme respaldo del Ayuntamiento a una organización que lleva más de veinticinco años trabajando para que ninguna familia carezca de lo más básico".

"Nuestro objetivo es ofrecer la máxima ayuda posible a quienes atraviesan dificultades, y el Banco de Alimentos es un aliado imprescindible para garantizar que los alimentos lleguen a quienes realmente los necesitan", ha subrayado la alcaldesa.

Asimismo, Miranda ha hecho un llamamiento a la implicación de la ciudadanía, animando a los onubenses a colaborar con el Banco de Alimentos mediante donaciones y acciones de voluntariado, reforzando así "una red solidaria que resulta esencial para atender a las personas más vulnerables".

Por su parte, Juan Manuel Díaz Cabrera ha agradecido el respaldo institucional del Ayuntamiento y la solidaridad de la sociedad onubense, destacando que es "un convenio histórico y uno de los acuerdos más importantes" que llevan varios años realizando. "En esta ocasión, se ha incrementado la aportación municipal con lo que vamos a continuar mejorando", ha agregado.

Además de la distribución de alimentos, el Banco de Alimentos desarrolla acciones formativas orientadas a favorecer la inserción sociolaboral de las personas atendidas, contribuyendo así a mejorar sus oportunidades de integración. La entidad dispone de dos naves de almacenamiento y distribución en el Polígono Pesquero Norte, así como de unas oficinas situadas en la calle Berdigón, desde donde un equipo de profesionales y voluntarios coordina la recepción, clasificación y reparto de alimentos.

Asimismo, a lo largo del año organiza tres grandes distribuciones de productos procedentes del programa europeo correspondiente, además de repartos mensuales de frutas, verduras y alimentos no perecederos obtenidos mediante campañas solidarias como las Operaciones Kilo, la Gran Recogida y diferentes donaciones de empresas, administraciones y particulares.

El objetivo del convenio es articular la colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y el Banco de Alimentos de Huelva, contribuyendo a los gastos de gestión necesarios para conseguir, almacenar y repartir los alimentos que se distribuyen a las familias más desfavorecidas del municipio, brindado además apoyo logístico en el transporte para la recogida y distribución de alimentos.

De esta forma, se establece como línea de colaboración la ayuda a las familias en situación de pobreza económica, mediante la puesta a disposición de alimentos básicos, adquiridos directamente por el Banco de Alimentos de Huelva o cedidos gratuitamente por administraciones, organizaciones, empresas y particulares llevando a cabo la recepción, almacenaje y reparto de los alimentos, especialmente de frutas y verduras.

Además, se incluye una partida directa para la compra de alimentos de primera necesidad y el compromiso expreso de poner a disposición de las Entidades Benéficas que recogen alimentos del Banco de Alimentos de Huelva, el transporte de los mismos a la sede de cada una de ellas.

Por otro lado, la alianza municipal con el Banco de Alimentos va más allá de lo económico, ya que se mantiene un contacto continuo y una estrecha coordinación con los Servicios Sociales Municipales para elaborar los informes requeridos por la administración, garantizando así que las ayudas llegan efectivamente a quienes más lo necesitan.

BALANCE

El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) en su Memoria Anual de 2025, refleja que se distribuyeron en este mismo año 1.748.797 kilos, a través de 86 Entidades Benéficas, que los han hecho llegar a 11.835 beneficiarios. En la memoria de 2025 se apunta que cada beneficiario ha recibido una media de 148 kilos/año y para el BAH ha implicado un costo de 0,14 euro/kilo distribuido.

El BAH ha contado para su ejercicio de 2025 y para conseguir estas cifras, con 45 voluntarios estables y durante todo el año, en operaciones puntuales de recogida de alimentos, se han alcanzado hasta unos 1.500 voluntarios distribuidos entre capital y provincia.