El Ayuntamiento de Huelva convoca un Concurso de Ideas para el diseño del logotipo conmemorativo del 150 aniversario

Fachada del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, ha convocado un concurso de ideas para el diseño del logotipo conmemorativo del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad, cuyo ganador será elegido por un jurado y se llevará un premio de 3.000 euros más impuestos.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, el concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia Y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha señalado que "este certamen se convoca por la conmemoración el próximo 17 de septiembre el 150 aniversario de la concesión del título de ciudad, efemérides que supone una oportunidad para poner en valor la identidad, la trayectoria y el sentimiento de pertenencia de la ciudad onubense".

Para esta conmemoración, según ha anunciado Castro, el Ayuntamiento va a programar diferentes actividades, actos y acciones de difusión institucional y cultural vinculadas a esta conmemoración, "y este logo será la gráfica representativa que identifique de manera unitaria todos los actos, campañas y soportes relacionados con el citado aniversario".

En este sentido, Alfonso Castro ha asegurado que este concurso cumple un doble objetivo "por un lado diseñar y adaptar un logotipo conmemorativo del 150 aniversario, dotándolo de una imagen representativa, original y fácilmente identificable, que permita transmitir los valores históricos, culturales y sociales de la ciudad de Huelva; y por otro servirá para promover una iniciativa capaz de captar el talento creativo y ponerlo al servicio de una propuesta de calidad encaminada hacia el mejor resultado posible".

Respecto a las necesidades que deberá cumplir el diseño, tal y como se recoge en las bases, se valorará la capacidad de transmitir de manera clara y concreta; la identificación de su vinculación con la ciudad de Huelva; que sea coherente con la imagen del Ayuntamiento de Huelva; así como la originalidad.

Asimismo, las propuestas deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas ni presentadas simultáneamente a otros concursos; no podrán vulnerar derechos de propiedad intelectual, industrial, de imagen o cualesquiera otros derechos de terceros; y no pueden incluir signos, marcas, estudios, emblemas o elementos protegidos sin autorización, salvo aquellos de titularidad municipal que el Ayuntamiento autorice expresamente para su uso.

Además, deberán incorporar necesariamente una referencia gráfica o textual al 150 aniversario y a la ciudad de Huelva; tienen que ser aptas para su utilización tanto en color como en blanco y negro, escala de grises y versión negativa; tiene que poder convivir con la imagen corporativa institucional del Ayuntamiento de Huelva; deberán respetar la dignidad institucional, la igualdad, la diversidad y los valores institucionales; y bajo ningún concepto podrán contener mensajes discriminatorios, ofensivos, partidistas, confesionales o contratos al interés público.

El plazo de la presentación finaliza el próximo 6 de agosto. La documentación de inscripción se podrá entregar en mano, en horario de apertura de la Secretaría del Concurso, situada en el Ayuntamiento; por mensajería, en cuyo caso deberá entrar en la Secretaría del Concurso antes de las 14,00 horas del día fijado como límite del plazo de inscripción; o por correo, en un sobre cerrado y ambos caso se enviará a la Secretaría del Concurso que estará ubicada en el Ayuntamiento, situado en la dirección Plaza de la Constitución s/n CP 21003.

Los concursantes deberán presentar la documentación gráfica, sin dato alguno que pueda identificar su autoría; la reproducción digital de la misma, sin documentación administrativa ni dato identificativo de la autoría, que solo podrán identificarse con el lema o pseudónimo y deberán presentarse en formato PDF, JPG o PNG.

Asimismo, en un sobre aparte, deberá entregarse la identificación y datos del autor de la propuesta, en concreto el documento de inscripción, firmado en original por la persona física o jurídica; y fotocopia del DNI de la persona física o del representante de la persona jurídica autora de la propuesta. Para más información y conocer las bases al completo pueden dirigirse a la página web municipal, www.huelva.es, en el apartado de agenda.