Ayuntamiento de Huelva culmina la transformación de la calle Santos Chocano en espacio de convivencia en La Hispanidad

Inauguración de la transformación de la calle Santos Chocano en La Hispanidad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado la reforma integral de la calle Santos Chocano y su entorno, una actuación ejecutada íntegramente con financiación municipal que ha permitido recuperar cerca de 3.000 metros cuadrados de espacio público en la barriada de La Hispanidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el proyecto, ampliado durante su ejecución para dar respuesta a nuevas demandas vecinales, ha transformado una zona degradada en un entorno accesible, seguro y pensado para la convivencia, culminando la renovación de las calles peatonales de este ámbito del barrio.

Miranda ha señalado que es "un día importante" para La Hispanidad porque esta actuación es "una realidad". "Lo que durante muchos años fue un espacio degradado, con problemas de accesibilidad, de salubridad y de seguridad, se ha transformado en un lugar pensado para las personas, un espacio de convivencia al servicio de los vecinos".

De esta forma, ha explicado que "esta reforma, realizada íntegramente con fondos municipales, es el resultado de una forma de gobernar basada en escuchar a los vecinos y dar respuesta a sus necesidades reales". "Una actuación que nació de una demanda histórica del barrio y durante su ejecución hemos seguido escuchando para ampliar el proyecto inicial e incorporar mejoras que hoy hacen de este entorno un espacio más accesible, más seguro y mejor conectado".

En este sentido, la alcaldesa ha insistido en "agradecer especialmente la paciencia y comprensión de los vecinos durante el desarrollo de las obras" consciente de que "han supuesto molestias y se han prolongado más de lo previsto, pero el resultado demuestra que ha merecido la pena porque hoy La Hispanidad cuenta con un entorno completamente renovado que mejora su calidad de vida" anunciando que seguirán construyendo una Huelva que "avanza desde sus barrios, invirtiendo donde más falta hace y transformando las demandas vecinales en realidades".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Hispanidad y de la Federación 'Onuba 25, Andrés García Martín, ha felicitado al equipo de Gobierno y en especial a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "por el estrecho seguimiento realizado a las obras, con continuas visitas, para atender una problemática que estaba complicando la vida en el barrio, por problemas de insalubridad pública, que se ha resuelto con la renovación completa de la calle y un resultado estupendo, conservando además toda la arboleda".

Andrés García ha agradecido además "la creación de un aparcamiento de motos, que los vecinos están ya utilizando y respetando, consiguiendo eliminar por completo la imagen, peligrosidad y consecuencias que provocaba el estacionamiento de estos vehículos en las puertas de las casas".

El presidente de los vecinos de La Hispanidad ha reconocido que es "preciso seguir mejorando, pero es justo reconocer que este tipo de actuaciones tienen corazón de barrio".

REFORMA INTEGRAL

El Ayuntamiento de Huelva da por finalizada así la reforma integral de la calle Santos Chocano y su entorno, culminando una actuación que ha permitido transformar uno de los espacios peatonales más degradados de la barriada de La Hispanidad en una nueva zona de convivencia accesible, segura y funcional, dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos.

La actuación, financiada íntegramente con fondos municipales y ejecutada por el Área de Infraestructuras y Servicios Públicos, en coordinación con Aguas de Huelva, forma parte del compromiso del equipo de Gobierno por mejorar los barrios de la ciudad mediante inversiones que solucionen problemas reales y repercutan directamente en la calidad de vida de los onubenses.

Inicialmente concebido para intervenir sobre las calles Santos Chocano, Mateo Alemán y Ramón de Campoamor, el proyecto fue ampliado durante su ejecución para incorporar una segunda fase que permitiera completar la conexión con la calle Gómez de Avellaneda, integrando además la plaza situada en la cabecera de Santos Chocano y garantizando la continuidad de todo el itinerario peatonal.

Gracias a esta ampliación, la superficie de actuación ha pasado de los aproximadamente 2.000 metros cuadrados previstos inicialmente a cerca de 3.000 metros cuadrados completamente renovados, incorporando alrededor de 800 metros cuadrados adicionales para ofrecer una solución integral a todo el entorno.

Tal y como ha explicado el Jefe de Sección de Parques y Jardines, Javier Regordán, entre las principales actuaciones realizadas destaca la eliminación de antiguos terrizos y parterres que, durante años, habían generado problemas de insalubridad por la acumulación de residuos y excrementos, convirtiéndose en un importante foco de deterioro urbano, "unos espacios que han sido sustituidos por nuevas superficies pavimentadas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales del barrio".

La intervención ha supuesto además la renovación completa del pavimento de las calles, la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, la reorganización del arbolado para ganar amplitud, luminosidad y visibilidad, así como la mejora general de la imagen urbana de este enclave de La Hispanidad.

Uno de los aspectos "más relevantes" del proyecto ha sido la mejora de la accesibilidad. En este sentido, se ha sustituido la antigua rampa y las escaleras existentes por una nueva solución adaptada a la normativa vigente, eliminando barreras arquitectónicas y facilitando el tránsito de todas las personas.

Asimismo, la actuación ha permitido habilitar un acceso para vehículos de emergencia, diseñado en coordinación con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, garantizando que ambulancias, bomberos y servicios públicos puedan acceder al interior de este espacio peatonal de forma rápida y segura cuando sea necesario.

La reforma de la plaza situada en la confluencia entre Santos Chocano y Gómez de Avellaneda, incluyendo la renovación del pavimento y el revestimiento de los taludes con piedra caliza, ha permitido integrar urbanísticamente todo el entorno, ofreciendo continuidad al conjunto de las actuaciones desarrolladas en la barriada.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en su estrategia de mejora de los barrios mediante intervenciones que priorizan la accesibilidad, la seguridad, la renovación de las infraestructuras básicas y la creación de espacios públicos de mayor calidad para el disfrute de los vecinos.

La actuación de Santos Chocano se suma además a la línea de trabajo municipal para mejorar la accesibilidad y garantizar el acceso de vehículos de emergencia en todos los barrios de la ciudad, una estrategia que ya ha permitido intervenir en más de quince puntos de Huelva para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier situación de urgencia.

Con la inauguración de esta actuación, el Ayuntamiento da por concluida la renovación integral de este ámbito de La Hispanidad, devolviendo a los vecinos "un espacio completamente transformado, más habitable, accesible, seguro y preparado para favorecer la convivencia y el uso cotidiano del barrio".