El Ayuntamiento de Huelva firma un patrocinio "histórico" con el Recreativo e invertirá en reformas del estadio

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y el Recreativo han sellado una alianza "firme y sin fisuras" que "refuerza el compromiso municipal" de apoyo al Decano del Fútbol Español. De este modo, el Consistorio destinará un millón de euros de patrocinio al año durante tres campaña más e invertirá 400.000 euros por temporada en el Nuevo Colombino para su renovación.

La alcaldesa, Pilar Miranda, acompañada por el segundo teniente de alcalde, Francisco Muñoz, y la concejal de Deportes y presidenta de Huelva Deportes, María de la O, ha dado a conocer los detalles del histórico acuerdo junto al presidente de la entidad, Adrián Fernández-Romero y el consejero Antonio M. Carrasco, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Miranda ha destacado que "es un día especial" porque "se fija esa hoja de ruta común en la que se lleva trabajando desde el club y el Ayuntamiento desde hace unos meses". "Desde el primer momento en que el actual accionista mayoritario nos trasladó su voluntad de comprar las acciones, de apostar por el Recre, nos pusimos a trabajar mano a mano. La sentencia que anuló la expropiación cambió el papel del Ayuntamiento en el Recre, pero no su compromiso", ha dicho.

Durante los últimos meses, tanto los nuevos propietarios mayoritarios de la entidad como el equipo de Gobierno municipal han trabajado en dos objetivos: lograr que la venta se completase, una operación "tremendamente compleja y dura" que "finalmente se hizo realidad"; y diseñar este "nuevo escenario", donde el papel del Ayuntamiento "era, es y será siempre de apoyo absoluto al club", ha explicado.

"Es por ello que nos encontramos ahora en el inicio de una nueva etapa. Miramos al futuro con ilusión. Juntos, propietarios, afición y Ayuntamiento vamos a ser capaces de construir ese futuro lleno de éxitos. Un futuro en el que el Ayuntamiento estará siempre al lado del Decano. Como socio, como aliado leal, como patrocinador y como garante de su identidad", ha señalado Miranda.

Finalmente, la alcaldesa ha insistido en que el Recreativo es "más que un club". "Huelva es el Recre. Por eso su protección es innegociable, porque al hacerlo salvaguardamos la identidad, la memoria y el orgullo de ser choquero. El Ayuntamiento estará siempre al lado del Decano. Un club que hoy mira con ilusión y mucha esperanza al futuro. Estoy convencida que el Recre está en buenas manos", ha manifestado.

En este sentido, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva ha puesto en valor la importancia del convenio firmado con el Ayuntamiento de Huelva y asegura que se trata de un paso "decisivo" para el futuro de la entidad.

"Sentimos una enorme gratitud y satisfacción al comprobar que las palabras se traducen en inversión real. Este acuerdo constituye una alianza estratégica que nos permitirá trabajar para devolver al Recre a donde se merece, al fútbol profesional. Además, hablamos de un proyecto colectivo que trasciende lo meramente deportivo y que queda reflejado en esta colaboración con el Ayuntamiento", ha señalado.

PUNTOS DEL ACUERDO

Con firma de este acuerdo el Ayuntamiento se compromete al patrocinio del club con un millón de euros al año durante cuatro temporadas. Durante la temporada pasada se liberó una parte del primer pago (400.000 euros), a expensas de cerrar la venta. Ese compromiso se amplía por tres campañas más. Se trata de una garantía de apoyo financiero "única", la "mayor" de un Ayuntamiento en España en esta categoría.

Por su parte, el club se compromete a que la marca Huelva Original irá en la espalda de la camiseta, para que el Recreativo ejerza de "gran embajador" de Huelva por toda España. Además, el Ayuntamiento estará presente en diferentes espacios publicitarios en la grada, marcador, entre otros.

El Ayuntamiento y el Recreativo "trabajarán juntos por la sociedad", mediante acciones de carácter solidario y social, con "especial atención" a los colectivos vulnerables. Se fija una hoja de ruta con diferentes acciones durante todo el año, tanto enfocadas a facilitar la asistencia al campo como a la transmisión de valores o la educación. "El deporte y el Recreativo por lo que significa para los onubenses son un vehículo fundamental para construir una sociedad mejor", ha señalado el Consistorio.

El Ayuntamiento asiste y acompaña al club ante otras administraciones y empresas privadas, "facilitando en todo lo posible la suma de nuevos apoyos al proyecto" y señala que "es una alianza que ya ha dado sus frutos".

El Ayuntamiento invertirá en los próximos cuatro años 400.000 euros por temporada en arreglos y mejoras en el estadio. En este sentido, señala que el Nuevo Colombino es "el reflejo de los años duros que ha vivido el club y la imposibilidad que han tenido las diferentes directivas para realizar un mantenimiento correcto". Comienza así un plan de "renovación" de las instalaciones para "lograr que vuelvan a estar como merece la afición".

El Consistorio ha explicado que ya la temporada pasada se hicieron algunos trabajos en zonas concretas como las cornisas de gol norte. Se ha fijado por parte del club una lista de necesidad que se ordenarán "por urgencia" para atenderlas "una a una". El plan empieza por aquellas que tienen que ver con la seguridad de los aficionados como las grietas detectadas en los accesos, la renovación del sistema antiincendio, la iluminación o medidas de accesibilidad, "siempre siguiendo las prioridades que marque el propio club".

Además, el convenio refleja que todos los partidos, tanto en casa como fuera, se emitirán de forma íntegra en diferido por la televisión municipal HuelvaTV.

También se recoge la firma de un convenio para el reconocimiento de la deuda del club con el Ayuntamiento y las condiciones de su devolución. En estos momentos hay cerrado un borrador y "se dará traslado del documento a los partidos de la oposición y en las próximas semanas se elevará a pleno para su aprobación".