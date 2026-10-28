El Ayuntamiento de Huelva guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

El Ayuntamiento de Huelva con las banderas a media asta. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva se ha sumado este miércoles al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente de ferrocarril ocurido en el municipio de Urda (Toledo).

"Hemos hecho un minuto de silencio para apoyar a las personas heridas, a la familia de las personas fallecidas o personas desaparecidas y mostrar toda nuestra pena, nuestra tristeza y nuestra solidaridad con todas esas personas", ha expresado la alcaldesa, Pilar Miranda.

Al respecto, ha referido entender "muy bien" el pesar de estas familias, dado que hace tan solo unos meses Huelva era sacudida por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que afectó a numerosas personas de la provincia.

"Otra vez nos vemos en una situación tan grave como esta. Esto no puede volver a pasar, se tiene que garantizar la seguridad de las personas", ha concluido.