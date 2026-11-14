El Ayuntamiento de Huelva imparte talleres de igualdad paraprevenir la violencia de género entre estudiantes de la ESO

El concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad en el Ayuntamiento de Huelva, Toni Garrido, visita una de las sesiones del Programa de Talleres de Igualdad para la Prevención de la Violencia de Género en el IES La Rábida. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad en el Ayuntamiento de Huelva, Toni Garrido, ha visitado esta semana en el IES La Rábida una de las sesiones del Programa de Talleres de Igualdad para la Prevención de la Violencia de Género, que se desarrolla un año más en institutos y colegios de la ciudad dentro del Plan Local de Salud de Huelva.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la formación se impartirá durante el primer trimestre del curso escolar como espacio de reflexión para concienciar, capacitar y dotar al alumnado de herramientas para la detección y prevención de este tipo de conductas y educar en igualdad. El programa contempla la realización de 40 talleres formativos hasta mediados de diciembre 2026, que se impartirán en 16 centros educativos, con el objetivo de llegar a aproximadamente un millar de alumnos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado del director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, --entidad colaboradora en el desarrollo del programa-- y del director del centro, Juan Moreno, el concejal ha destacado la importancia de acercar este tipo de formación a los centros educativos ya que "la prevención de la violencia de género empieza desde edades tempranas, y estos talleres ofrecen a los jóvenes herramientas reales para reconocer situaciones de maltrato, prevenirlas y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad".

Asimismo, el concejal ha agregado que "este taller es una oportunidad de invertir y concienciar a nuestras próximas generaciones en la creación de una sociedad más justa y necesaria reflexionado sobre el respeto, las relaciones sanas, la desmitificación del amor romántico, las actitudes de control y la alerta ante los primeros signos de violencia de género".

Igualmente, Garrido ha agradecido la implicación de la comunidad educativa, subrayando el impacto positivo de estas acciones porque "cada centro que se suma a este programa contribuye a formar una generación más consciente, más responsable y comprometida con una Huelva libre de violencia".

En este sentido, ha subrayado que "el respeto y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres es clave para combatir la violencia de género". Por tanto, "desde el Ayuntamiento de Huelva, creemos firmemente que la educación es una de las herramientas más poderosas para prevenir la violencia de género ya es el instrumento ideal para aprender a identificar situaciones de maltrato desde sus primeras señales, a romper el silencio, a buscar ayuda y a construir relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la libertad", ha indicado.

Por su parte, director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, ha manifestado que "desde la Fundación entendemos que la educación es una de las herramientas más eficaces para prevenir la violencia de género". Así, "trabajar con los jóvenes desde edades tempranas ayudándoles a identificar comportamientos que no deben normalizarse y fomentando valores como el respeto, la igualdad y la convivencia, es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y libre de violencia", ha añadido.

Por ello, ha puntualizado que "para nosotros es especialmente importante colaborar con el Ayuntamiento de Huelva en iniciativas como estos talleres, que llevan la prevención directamente a las aulas y permiten hablar con los jóvenes en su propio entorno".

En este sentido, "la sensibilización y la formación forman parte del compromiso social de nuestra Fundación, y estamos convencidos de que invertir en educación y prevención es también invertir en el futuro de nuestra sociedad" ha remarcado.

En concreto, el programa responde a la necesidad de reforzar la prevención de la violencia de género en la adolescencia, una etapa clave en la construcción de valores, actitudes y modelos de relación.

En este contexto, diversos estudios alertan de un aumento de la violencia en parejas jóvenes, así como de la existencia de actitudes permisivas o normalizadas frente a comportamientos de control o maltrato. La adolescencia es una edad de transición, de cambio, de conflicto por la búsqueda y construcción de identidad; la familia deja de ser el modelo de referencia para serlo su grupo de iguales, comenzando a ejercer presión en esta etapa las redes sociales y medios de comunicación sobre modelos de feminidad y masculinidad, por lo que es esencial educar a los adolescentes en valores positivos respecto a relaciones afectivas.

En cuanto a los talleres, impartidos por Salud Perdiguero, de Habite Formación, "fomentan la interacción, intercambio y conversación grupal combinando contenidos teóricos y actividades prácticas, abordando cuestiones como la violencia de género en la adolescencia, los mitos del amor romántico, las actitudes de control y aislamiento, los distintos tipos de maltrato (físico, psicológico, sexual, económico y social), el ciclo de la violencia y la promoción de valores no sexistas".

Entre los objetivos del programa se encuentran concienciar y capacitar al alumnado para identificar señales tempranas de maltrato, fomentar relaciones de pareja sanas e igualitarias, ayudar a romper el silencio ante situaciones de violencia, desmitificar creencias erróneas sobre la violencia de género y dotar a los jóvenes de herramientas para prevenir y afrontar estas situaciones.

La metodología incluye una dinámica práctica participativa, en la que el alumnado representa una historia de pareja adolescente donde la violencia aumenta progresivamente, seguida de un debate guiado para analizar los comportamientos, el papel del entorno y las formas de apoyo a posibles víctimas.

Estos talleres, que arrancaron a principios de noviembre, se desarrollan en el marco de la programación municipal organizada durante todo el mes con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres (25 de noviembre), que reúne iniciativas de sensibilización, prevención, formación, salud y cultura dirigidas tanto al tejido asociativo como al sector educativo, a profesionales municipales y a la ciudadanía en general.