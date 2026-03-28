El Ayuntamiento de Huelva informa de horarios especiales en polideportivos municipales durante la Semana Santa 2026

Polideportivo Andrés Estrada de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer los horarios especiales que regirán en las instalaciones municipales con motivo de la Semana Santa 2026. Entre el lunes, 30 de marzo, y el domingo, 5 de abril, los polideportivos Andrés Estrada y Diego Lobato adaptarán su funcionamiento a un calendario reducido, garantizando el acceso a sus principales servicios hasta el Miércoles Santo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, del lunes, 30 de marzo, al miércoles, 1 de abril, ambos centros abrirán en horario habitual, es decir, de 8,00 a 21,30 horas para las instalaciones en general, con la piscina y el gimnasio accesible hasta las 21,00 horas y a partir de las 8,30.

Los días festivos --Jueves y Viernes Santo, 2 y 3 de abril-- permanecerán cerrados, al igual que el Domingo 5. Como excepción, el sábado, 4 de abril, el Polideportivo Diego Lobato abrirá en horario de mañana, de 8,00 a 14,30, permitiendo el uso de la piscina y el gimnasio hasta las 14,00, mientras que el Polideportivo Andrés Estrada permanecerá cerrado ese día.

En cuanto a la atención en oficinas, la del Polideportivo Andrés Estrada funcionará de lunes a miércoles de 9,30 a 13,00 horas, mientras que la del Diego Lobato permanecerá cerrada durante todo el periodo.

Asimismo, la Administración local ha precisado que desde el Servicio de Deportes, se ruega que los usuarios abandonen las instalaciones antes del horario fijado para el cierre, con el fin de garantizar "la correcta desconexión y mantenimiento de los espacios deportivos".

En suma, con estas medidas, el Consistorio de Huelva busca facilitar la planificación de los usuarios y garantizar el disfrute seguro de las instalaciones municipales durante la Semana Santa.