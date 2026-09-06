El Ayuntamiento de Huelva prepara Cultura en los Barrios ante el inicio de los talleres el 22 de septiembre

El concejal de Participación Ciudadana y Mayores, Manuel Jesús Soriano. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este domingo 6 que se encuentra estos días "inmerso en la cuenta atrás" para el inicio de una nueva edición del Programa Municipal Cultura en los Barrios, cuyos talleres se reanudarán el próximo 22 de septiembre. La Concejalía de Participación Ciudadana y Mayores está ultimando la programación y coordinando todos los detalles con las asociaciones de vecinos, entidades y espacios que acogen las actividades, así como con los monitores encargados de impartirlas, con el objetivo de que el nuevo curso "arranque con todas las garantías y vuelva a dar respuesta a las expectativas de los miles de onubenses que participan cada año".

Según ha concretado el Consistorio onubense en una nota, el concejal de Participación Ciudadana y Mayores, Manuel Jesús Soriano, ha destacado que "estos días estamos viviendo ya la cuenta atrás para el comienzo de un nuevo curso de Cultura en los Barrios, y lo hacemos con mucha ilusión y con la responsabilidad que supone poner en marcha uno de los programas municipales más importantes y con mayor participación de nuestra ciudad".

"Detrás del comienzo de los talleres hay mucho trabajo de coordinación y preparación. Estamos en contacto permanente con las asociaciones de vecinos, las entidades y los responsables de los espacios donde se desarrollan las actividades, al mismo tiempo que trabajamos con nuestros monitores para organizar y programar un curso que queremos que vuelva a estar a la altura de las expectativas de sus participantes", ha señalado.

Al hilo, Soriano ha valorado que "Cultura en los Barrios es mucho más que aprender una disciplina o desarrollar una afición. Es salir de casa, encontrarse con otras personas, compartir intereses, crear vínculos y, en muchos casos, combatir la soledad".

En este sentido, ha subrayado que "para el Ayuntamiento es un programa esencial porque, a través de la cultura y de la participación, conseguimos dinamizar nuestros barrios y generar espacios de convivencia". Asimismo, el edil ha agradecido "la implicación de los presidentes y presidentas de las asociaciones y de todas las entidades que hacen posible el desarrollo de los talleres, así como el trabajo de los monitores y de los técnicos municipales, que durante estas semanas están poniendo todo a punto para que el próximo 22 de septiembre podamos volver a llenar nuestros barrios de actividad".

Así, con la llegada de septiembre, la Administración local ha comenzado la cuenta atrás para la reanudación de los talleres de Cultura en los Barrios, un programa que cada curso convierte asociaciones de vecinos, centros sociales y otros espacios de la ciudad en puntos de encuentro para la formación, la cultura y la convivencia.

En concreto, durante estas semanas, la Concejalía de Participación Ciudadana y Mayores está desarrollando los trabajos previos necesarios para la puesta en marcha del nuevo curso, coordinando la programación con las entidades y espacios participantes y manteniendo el contacto con los monitores que estarán al frente de las diferentes actividades.

El objetivo es que el 22 de septiembre los talleres puedan comenzar con una programación ajustada a las demandas de los usuarios y con todos los espacios preparados para recibir nuevamente a sus participantes.

Según ha apostillado el Ayuntamiento, Cultura en los Barrios se ha consolidado como uno de los principales programas municipales de participación ciudadana de Huelva por su capacidad para acercar la cultura y el aprendizaje a los distintos barrios y, especialmente, por la dimensión social que ha adquirido a lo largo de los años.

En contexto, la pasada edición contó con más de 750 talleres de 27 disciplinas diferentes, desarrollados en 49 entidades y espacios de la ciudad, con la participación de más de 50 monitores y cerca de 15.000 onubenses, ofreciendo un total de 1.282 horas semanales de actividad, tanto en horario de mañana como de tarde.

Más allá de las cifras, el programa tiene entre sus principales valores la creación de espacios de encuentro y convivencia. Los talleres permiten a los participantes "desarrollar nuevas habilidades, mantener vivas tradiciones y aficiones, compartir tiempo con personas con inquietudes similares y establecer vínculos personales que trascienden el propio aprendizaje".

De esta manera, Cultura en los Barrios contribuye también a dinamizar las sedes y los barrios donde se desarrollan las actividades, "generando una red de espacios de participación que permanece activa durante buena parte del año".

La nueva edición, que incrementará las sedes involucradas con nuevos espacios al servicio del programa, "volverá a contar con una amplia variedad de propuestas y disciplinas, adaptadas a las características y demandas de los diferentes espacios y colectivos participantes".

Además, desde el Ayuntamiento se trabaja estos días para cerrar todos los detalles de una programación que pretende mantener el elevado nivel de participación de años anteriores y "seguir haciendo de Cultura en los Barrios un punto de encuentro para miles de onubenses". En suma, con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Huelva reafirma su apuesta por un programa que "es mucho más que una oferta de talleres", definiéndolo así como "una herramienta de participación, convivencia y dinamización de los barrios".