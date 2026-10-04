El Ayuntamiento de Huelva recupera una de las antiguas puertas de carruajes del Barrio Obrero

El Ayuntamiento recupera una de las antiguas puertas de carruajes del Barrio Obrero. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado este domingo junto al presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Obrero, Manuel Domínguez Minchón, el estado final de las obras para recuperar una de las antiguas puertas de carruajes del Barrio Reina Victoria. La actuación, promovida a petición de los propios vecinos, permitirá recuperar mediante una réplica las pilastras que conformaban este acceso histórico, desaparecido con el paso del tiempo, con la previsión de que los trabajos estén terminados para la próxima edición de la Feria del Legado Británico, a finales de octubre.

Pilar Miranda ha señalado que "es una satisfacción para nosotros hacer cualquier obra aquí en el Barrio Obrero porque es una representación muy importante de nuestro legado británico, es un barrio que es un BIC y tenemos que ponerlo en valor como los vecinos y vecinas se merecen". La alcaldesa ha destacado en una nota de prensa, además, que "es un reclamo turístico y muchas ciudades quisieran tener un barrio como este", subrayando la importancia de recuperar elementos que forman parte de su configuración histórica.

En este sentido, Miranda ha explicado que "en esta ocasión estamos haciendo una restauración y una réplica de la antigua puerta de carruaje", una actuación que permitirá "ir poniendo elementos que existían en la antigüedad y que dejaron de existir". La alcaldesa ha añadido que la intervención se completa con la mejora de los espacios del entorno, "con espacios verdes y también con mobiliario urbano", además de otras actuaciones de renaturalización, mejora del pavimento y nuevos proyectos previstos para el barrio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Obrero, Manuel Domínguez Minchón, ha agradecido al Ayuntamiento la ejecución de una actuación a la que ha asegurado tener "mucho cariño" porque supone "recuperar algo que forma parte del patrimonio de Huelva". El representante vecinal ha recordado que la puerta recuperada era "la única entrada que tenía de acceso de carro en aquella época" y ha destacado también su especial vinculación con la Hermandad de la Victoria, ya que por este punto inicia tradicionalmente su recorrido la procesión.

Concretamente, la actuación reproduce las dos pilastras que originalmente flanqueaban el cuarto acceso de carruajes del Barrio Reina Victoria, situado en el extremo de la calle A, en su confluencia con la antigua Carretera de Sevilla, actualmente Avenida Alcalde Federico Molina. Con el crecimiento y las posteriores transformaciones urbanísticas de la ciudad, este acceso perdió su función y la portada original fue demolida, mientras que posteriormente se abrió un nuevo acceso en el extremo de la calle B, ya a la misma cota del interior del barrio, que permaneció sin portada.

El proyecto recupera ahora la imagen de aquel acceso mediante la construcción de dos nuevas pilastras, tomando como referencia las fotografías históricas y el diseño de las otras portadas originales que todavía se conservan en el Barrio Obrero. Las pilastras se han ejecutado con fábrica de ladrillo y sus remates se han realizado con ladrillo aplantillado visto, siguiendo las características de los elementos originales.

Para diferenciar claramente la réplica de las portadas históricas conservadas, una de las pilastras incorporará un azulejo artesanal con una inscripción que explica que se trata de una reproducción de las originales y recoge la fecha de ejecución. El nuevo acceso contará con una anchura libre de 4,40 metros, en línea con otros accesos del Barrio Obrero, permitiendo además mantener el paso de las cofradías durante la Semana Santa.

En este sentido, la recuperación tiene un significado especial para la Hermandad de la Victoria, cuyo recorrido procesional se inicia tradicionalmente por este punto. La actuación incluye también la reforma de la zona pública conocido popularmente como 'el triangulillo', un pequeño espacio triangular situado junto al nuevo acceso. Se ha eliminado parte del cerramiento vegetal que aislaba este espacio del resto del barrio y se ha plantado una araucaria en su zona central, una especie seleccionada en coordinación con el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento por su adaptación a las condiciones de suelo y clima de Huelva y que, además, conecta con la tradición paisajística de inspiración británica del conjunto.

Los trabajos se completarán con la colocación de bancos de fundición de diseño tradicional, que se instalarán una vez finalizada la puerta. Esta intervención se suma a las distintas actuaciones que el Ayuntamiento de Huelva está desarrollando para conservar y recuperar el Barrio Obrero, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. Entre ellas se encuentra la restauración de la puerta principal, en la que se realizó el saneamiento de la estructura metálica y la recuperación de la cancela, el arco y los pilares, así como la recuperación de la Corona Real que originalmente remataba este acceso y que fue retirada tras la proclamación de la II República.

Asimismo, se encuentra en desarrollo el proyecto de renaturalización y reorganización urbana del barrio incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Huelva 'The British Legacy', con un presupuesto de 220.000 euros y una actuación sobre una superficie aproximada de 1.300 metros cuadrados. Los trabajos contemplan la recuperación del carácter de 'ciudad jardín' del conjunto, con nuevos espacios verdes, parterres, zonas de estancia, mejora de los taludes, prioridad peatonal y sistemas de drenaje sostenible, además de la adaptación del mobiliario y otros elementos urbanos a la identidad histórica del barrio.

El conjunto de actuaciones responde al objetivo de conservar y poner en valor uno de los espacios más representativos de la arquitectura residencial vinculada al legado británico de Huelva, incorporando elementos históricos recuperados a un barrio que mantiene además un importante uso ciudadano, cultural, turístico y cofrade.