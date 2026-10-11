El Ayuntamiento de Huelva respalda al CDC Nuevo Molino en su primera temporada en División de Honor Cadete

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, firma un acuerdo de patrocinio con el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la empresa municipal Huelva Deporte, ha formalizado, el pasado 29 de septiembre, un acuerdo de patrocinio con el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino para colaborar con el proyecto deportivo de la entidad durante la temporada 2026-2027, en la que su equipo cadete compite en División de Honor, la máxima categoría del fútbol andaluz.

En una nota remitida por el Consistorio, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha señalado que con esta aportación quieren "contribuir al desarrollo de la actividad deportiva del club durante una temporada en la que la participación en esta categoría supone afrontar numerosos desplazamientos por diferentes puntos de Andalucía, con el consiguiente incremento de las necesidades organizativas y económicas de la entidad".

En contexto, este club alcanzó la pasada temporada el ascenso de su equipo cadete a División de Honor, un resultado que ha permitido que la provincia de Huelva cuente simultáneamente con dos equipos compitiendo en la máxima categoría andaluza de esta edad.

Según Miranda, este acuerdo "permite colaborar con una entidad de la ciudad que desarrolla desde hace más de 20 años una labor vinculada al fútbol base y a la formación deportiva de niños y jóvenes", destacando "la importancia del trabajo que realizan los clubes de base en nuestra ciudad, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también como espacios de convivencia y formación en valores como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y la superación".

Por parte del CDC Nuevo Molino, el presidente, José María González, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de Huelva Deporte, señalando que este patrocinio "supone una ayuda importante para afrontar una temporada especialmente exigente, en la que competir en División de Honor Cadete implica numerosos desplazamientos por Andalucía y un incremento de los gastos derivados de la competición".

Desde el club han destacado igualmente que participar en esta categoría supone "un paso importante para nuestra entidad y es fruto del trabajo desarrollado durante muchos años por jugadores, entrenadores, familias y todas las personas que han formado parte del Nuevo Molino".

En esta línea, el club nació en 2003 en las pistas polideportivas del Molino de la Vega. Desde entonces ha desarrollado su actividad en el ámbito del fútbol base, "trabajando en la formación deportiva y personal de niños y jóvenes", ha resaltado el Nuevo Molino. Tras más de veinte años de trayectoria, la entidad participa esta temporada 2026-2027 con su equipo cadete en División de Honor, después del ascenso conseguido la pasada campaña.