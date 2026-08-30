El Ayuntamiento de Huelva retoma en septiembre los talleres públicos contra el estrés dirigidos a docentes y cuidadores

Imagen del taller del Ayuntamiento de Huelva 'Huelva Contra el Estrés'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con GrowersGo, retomará en septiembre los talleres públicos y gratuitos de la iniciativa Huelva Contra el Estrés, con tres nuevas propuestas dirigidas a distintos colectivos de la ciudad.

Así lo ha anunciado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que la programación arrancará el viernes 4 de septiembre con una clase de yoga al atardecer abierta a todos los niveles y continuará con un taller dirigido al profesorado el día 18 y otro destinado a cuidadores el 24 de septiembre. Todas las actividades requieren inscripción previa.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha destacado que con la vuelta de los talleres de Huelva Contra el Estrés después del verano "queremos seguir ofreciendo a los onubenses herramientas sencillas y prácticas que les ayuden a cuidar de su bienestar y gestionar mejor el estrés en su día a día".

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar en las distintas propuestas y, especialmente, a "sumarse a un movimiento ciudadano que pretende implicar a toda Huelva en un objetivo común: vivir mejor, cuidar nuestra salud emocional y construir una ciudad más saludable y con mayor calidad de vida".

La edil ha señalado además que "el estrés no afecta de la misma manera a todas las personas ni en todas las etapas de la vida, por eso hemos diseñado una programación que se acerca a colectivos y situaciones concretas", destacando la importancia de prestar atención al bienestar del profesorado y de las personas que desarrollan tareas de cuidado, "dos ámbitos en los que la gestión emocional y el autocuidado son especialmente importantes".

De este modo, el Ayuntamiento ha indicado que el primero de los talleres tendrá lugar el viernes 4 de septiembre, a las 19.30 horas, en la Playa del Monumento a Colón, con la propuesta 'Conexión cuerpo y mente: clase de yoga al atardecer para todos los niveles'.

La actividad plantea una hora de yoga al aire libre para dar la bienvenida a septiembre desde la calma y facilitar la desconexión y la relajación ante la vuelta a la rutina. Las personas participantes deberán llevar ropa cómoda, una esterilla o toalla y agua para hidratarse.

La actividad es gratuita y será necesario confirmar previamente la asistencia a través del formulario de inscripción, https://n9.cl/66jsos La segunda cita será el viernes 18 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Barrio Obrero, junto a la Casa del Guarda, con el taller 'Cómo sostener el aula sin quemarte', especialmente dirigido al profesorado de Huelva.

La vuelta al colegio puede convertirse en un periodo especialmente exigente desde el punto de vista emocional para los docentes, por lo que esta actividad está planteada para proporcionarles herramientas que les permitan gestionar mejor el estrés y afrontar el inicio de curso.

La inscripción puede realizarse a través del Formulario de inscripción para el profesorado en el enlace https://n9.cl/oyhh6 Por último, el jueves 24 de septiembre, a las 18,00 horas, en el Parque Zafra, junto a las cocheras del Puerto, se desarrollará 'Gestión emocional para profesionales de cuidados', un taller pensado para las personas que se dedican al cuidado de otras, incluyendo profesionales de ayuda a domicilio, cuidadores y personas vinculadas a ONG.

La propuesta parte de la importancia de cuidar a quienes cuidan, ofreciendo herramientas para gestionar el desgaste emocional asociado a la atención y acompañamiento de otras personas.

Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia mediante el Formulario de inscripción para profesionales de cuidados en el enlace https://n9.cl/8c0g8 Un movimiento ciudadano para combatir el estrés entre todos Además de participar en los talleres presenciales, el Ayuntamiento de Huelva y GrowersGo animan a la ciudadanía a incorporarse al movimiento Huelva Contra el Estrés, concebido como la primera iniciativa ciudadana que impulsa a toda una ciudad a reducir el estrés y mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno.

La iniciativa combina la participación presencial en los talleres y actividades con el uso de herramientas digitales para fomentar hábitos saludables y sostenibles.

En este sentido, la ciudadanía puede seguir cultivando su bienestar diariamente a través de la app gratuita GrowersGo, que permite participar en diferentes propuestas y compartir hábitos relacionados con el bienestar.

Además, las personas inscritas en los talleres de septiembre participarán en el sorteo de una experiencia de bienestar del ecosistema Growers, una iniciativa más para incentivar la participación y convertir estos encuentros en espacios de aprendizaje, convivencia y cuidado personal.

Los talleres de septiembre forman parte de la programación anual de 12 actividades gratuitas que se desarrollan entre abril y diciembre, con una pausa durante los meses de verano, en diferentes espacios públicos de Huelva.

La propuesta aborda cuestiones relacionadas con la gestión emocional, la desconexión digital, la actividad física, la alimentación saludable, la resiliencia y la creación de hábitos de bienestar, adaptándose a las necesidades de diferentes colectivos como familias, mayores, jóvenes, docentes, profesionales sanitarios, personal de ayuda a domicilio y personas con discapacidad.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Huelva continúa impulsando, junto a GrowersGo, una iniciativa que busca implicar directamente a la ciudadanía en la prevención del estrés y la promoción del bienestar integral, generando espacios de encuentro y participación y reforzando el objetivo de hacer de Huelva una ciudad cada vez más saludable y centrada en la calidad de vida de las personas.