El Ayuntamiento y Huelva Rock refuerzan su colaboración para impulsar la cultura rock en la ciudad. - AYUNTAMIENTO HUELVA

HUELVA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital onubense y la Asociación Huelva Rock han renovado su colaboración para continuar impulsando y poniendo en valor la música rock como parte de la cultura de la ciudad.

La alcaldesa, Pilar Miranda; y el presidente de la Asociación Huelva Rock, Raúl Bernal García, en presencia del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueólgico, Nacho Molina; y otros miembros de la asociación, han firmado el convenio de colaboración.

Este acuerdo permitirá seguir desarrollando durante 2026 las distintas actividades promovidas por esta entidad, han precisado desde el Ayuntamiento en una nota.

Tras la firma, la alcaldesa ha destacado que "el rock forma parte de la cultura de Huelva y de la historia musical de nuestra ciudad". "Es una música que ha sabido crear comunidad, generar espacios de encuentro y ofrecer oportunidades a numerosas bandas y artistas para compartir su talento y desde el Ayuntamiento queremos seguir acompañando a quienes trabajan para que esta cultura siga viva y tenga presencia en nuestra programación y en nuestras calles", ha dicho.

Miranda ha señalado que "Huelva Rock representa el compromiso de una asociación que nació en nuestra ciudad con la vocación de difundir esta música entre personas de todas las edades y circunstancias, y de defender especialmente el valor de la música en directo".

Su actividad, ha apuntado, "contribuye a enriquecer nuestra oferta cultural y a consolidar una escena musical que forma parte de la identidad de Huelva".

El acuerdo tiene como objetivo articular la colaboración entre ambas partes para favorecer el desarrollo de las 'Actividades Huelva Rock 2026', contribuyendo a su correcta organización y funcionamiento.

Una programación que contempla conciertos de bandas asociadas cada viernes en la sede de la entidad, sesiones de DJ y diferentes encuentros y celebraciones a lo largo del año, entre ellos el III Carnival Rock, el V Festival Huelva Rock, una convivencia de cierre de temporada, Halloween Rock y la convivencia de final de año.

La Asociación Huelva Rock es una entidad local sin ánimo de lucro constituida en 2019 que desde sus comienzos tiene entre sus principales objetivos la difusión de la música rock para todas las edades y la puesta en valor de las actuaciones de bandas en directo, fomentando además la convivencia entre los aficionados a este género.

Su sede se ha convertido también en un espacio de encuentro y de apoyo a las bandas asociadas, acogiendo conciertos, presentaciones y grabaciones de videoclips, además de ofrecer un lugar para la difusión y promoción del trabajo de los grupos.

En este sentido, el convenio subraya el carácter artístico, cultural y popular de las actividades organizadas por Huelva Rock y la importancia de mantener una comunicación y cooperación continua entre la asociación y el Ayuntamiento para favorecer el desarrollo de sus iniciativas.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Huelva "reafirma su apuesta por una cultura diversa, abierta y participativa, en la que tienen cabida todos los géneros musicales y en la que el rock ocupa un espacio propio gracias a la actividad de artistas, bandas, asociaciones y aficionados que mantienen viva esta expresión cultural en la ciudad", han concluido.