El Ayuntamiento de Huelva se suma a los tres días de luto oficial por el accidente de Toledo

El Ayuntamiento de Huelva con las banderas a media asta. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva se suma al decreto de tres días de luto oficial declarado por la Junta de Andalucía en señal de duelo y respeto por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Según ha indicado el Consistorio a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el luto se extenderá desde las 14,00 horas de este miércoles, 28 de octubre, hasta las 14,00 horas del sábado, 31 de octubre.

"Huelva traslada su más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas y expresa su solidaridad con todas las personas afectadas", han señalado.