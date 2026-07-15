El Ayuntamiento de Huelva traslada la pantalla para ver la final del Mundial a la avenida de Andalucía

La Selección Española de Fútbol. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha informado de que, para "mejorar la seguridad y la movilidad de los asistentes", así como por necesidades técnicas, la pantalla gigante y la fan zone previstas para seguir la final del Mundial se cambian de la plaza 12 de Octubre a las carpas de la avenida de Andalucía. Una propuesta planteada por el Consistorio a los organizadores y aceptada por estos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Huelva se prepara para vivir como merece un "acontecimiento histórico". Los onubenses podrán seguir la final del Mundial de Fútbol que disputará España este domingo a través de una pantalla gigante que se instalará en las carpas de la avenida de Andalucía, un espacio que contará con todos los servicios necesarios para convertirse en "una auténtica fan zone" desde la que animar y vibrar con la selección española.

El Ayuntamiento había trabajado en los días previos en distintas iniciativas con el objetivo de habilitar un espacio donde los onubenses pudieran reunirse para disfrutar juntos del encuentro en previsión de que se consumase la clasificación para la final. El cambio de ubicación responde al objetivo de ofrecer "las mejores condiciones de seguridad, movilidad y operatividad técnica para un evento que se prevé multitudinario".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha invitado a todos los onubenses a apoyar juntos a la selección a través de esta pantalla gigante, para "hacerle llegar desde Huelva todo el empuje de la afición decana".

Asimismo, ha animado a la ciudadanía "a engalanar la ciudad con banderas y los colores". "Llenemos nuestras fachadas y balcones con la rojigualda. El domingo todos juntos con España para conseguir nuestra segunda estrella".

Para animar la previa del encuentro, la barra permanecerá abierta desde las 17,30 horas y hasta la finalización del partido. Además, el Ayuntamiento activará un dispositivo especial de Seguridad e Infraestructuras para atender las necesidades que puedan surgir tanto durante la celebración de la final como ante una posible celebración del título.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de la ciudadanía y recuerda que este cambio de ubicación a la avenida de Andalucía responde a "criterios de seguridad, movilidad y necesidades técnicas, con el objetivo de que todos los asistentes puedan disfrutar del evento en las mejores condiciones posibles".