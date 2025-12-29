Ayuntamiento de Punta (Huelva) valora "positivamente" que TSJA "respalde" el Pleno sobre parcelas de antiguos depósitos

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha valorado "muy positivamente" que el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Huelva haya desestimado el recurso presentado por el Grupo Municipal del PSOE contra la convocatoria del Pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado 22 de julio y declara conforme a Derecho tanto la convocatoria como los acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria. En dicha sesión se debatió la actuación municipal relacionada con la licitación de las parcelas R1, R2, R3 y R4 de los Antiguos Depósitos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la sentencia, dictada el 26 de diciembre, concluye que el Pleno fue convocado "de manera legal" y "con la debida motivación de urgencia, y que no se produjo vulneración alguna del derecho fundamental a la participación política de los concejales recurrentes".

Por ello, el Ayuntamiento entiende que el fallo judicial "avala la actuación municipal relacionada con la licitación de las parcelas R1, R2, R3 y R4 de los Antiguos Depósitos, uno de los asuntos aprobados en aquella sesión plenaria".

Así, desde el Ayuntamiento señalan que el juzgado "considera acreditado que la urgencia de la convocatoria estaba justificada por la necesidad de resolver un recurso administrativo que afectaba directamente al procedimiento de licitación de dichas parcelas, con el fin de desbloquear el proceso, evitar perjuicios económicos y sociales y prevenir posibles responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento".

Asimismo, la resolución judicial señala que todos los concejales fueron "debidamente convocados y que la documentación necesaria estuvo a disposición de los miembros de la Corporación, descartando cualquier situación de indefensión o actuación fraudulenta por parte del Ayuntamiento".

En este sentido, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha valorado "muy positivamente" el fallo judicial y ha mostrado su "satisfacción por el respaldo de los tribunales a nuestra gestión municipal sobre estas parcelas" poniendo de manifiesto "una vez más la legalidad de la actuación de este equipo de Gobierno en materia urbanística".

"Recibimos esta sentencia con alegría y con la tranquilidad de saber que la Justicia confirma que el Ayuntamiento actuó conforme a la ley y en defensa del interés general de Punta Umbría", ha afirmado.

El primer edil ha añadido que "el juzgado deja claro que el Pleno extraordinario y urgente, en el que se aprobó la licitación de las parcelas de los Antiguos Depósitos, fue legal y estuvo debidamente motivado", subrayando que "el objetivo del equipo de Gobierno siempre fue desbloquear un proyecto estratégico para el municipio y evitar daños económicos y jurídicos".

Así, Hernández Cansino reitera su respeto a las decisiones judiciales y el derecho de los concejales del PSOE a acudir a los tribunales, "aunque en esta ocasión lo hicieron con la intención de bloquear este proyecto fundamental para Punta Umbría y sin ningún tipo de fundamento, como ha quedado demostrado en la sentencia".

Al mismo tiempo pone en valor que esta sentencia "refuerza la seguridad jurídica de la actuación municipal y el compromiso del Gobierno local con la legalidad, la transparencia y el desarrollo ordenado de Punta Umbría". La sentencia no impone costas y no es firme, pudiendo ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA.