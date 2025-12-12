El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva) pide la mejora de la A-490 con varios tramos "en mal estado"

Villanueva de los Castillejos (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía la "mejora" de la carretera A-490, vía que conecta el municipio con San Bartolomé de la Torre y que presenta "diversos tramos en mal estado".

La petición ha sido trasladada por el alcalde, Jairo Rodríguez (PSOE), mediante una carta dirigida al delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Huelva, Jaime Alberto Pérez, en la que señala las actuaciones ejecutadas recientemente en un pequeño tramo de la carretera, pero advierte de que la situación general de la vía "sigue siendo preocupante para los vecinos y vecinas del municipio y de la zona".

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, Rodríguez expone en la misiva "el deterioro existente" entre los puntos kilométricos 2 y 7,5, coincidiendo con el cruce con la HU-3401, e insiste en "la necesidad de intervenir para mejorar la seguridad vial y garantizar una circulación adecuada". Por ello, el alcalde ha solicitado al delegado información sobre si existe previsión de continuar los trabajos de mejora, así como una fecha aproximada para su ejecución.

En caso de que "no esté contemplada una intervención inmediata", el Ayuntamiento pide que la Delegación "reconsidere y valore positivamente esta demanda, dada su importancia para el bienestar de la ciudadanía y para el adecuado desarrollo de la actividad económica en la zona".

El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos continuará insistiendo ante las administraciones competentes para que esta actuación se lleve a cabo "lo antes posible" y "se garantice una infraestructura segura y acorde a las necesidades del territorio".