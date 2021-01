Bella Verano remarca que el CEUS "depende del Gobierno" pero recuerda los 500.000 euros contemplados por la Junta

HUELVA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha remarcado que el futuro del proyecto de aviones no tripulados CEUS "depende de la voluntad del Gobierno central y no de la Junta de Andalucía", que tiene asignado el papel de "socia y no de promotora de la actuación".

En una entrevista con Europa Press, Verano ha explicado que "el propósito del Ejecutivo autonómico ha sido y sigue siendo el de participar en la gestión de esta iniciativa y el de contribuir a aportar los recursos necesarios para su materialización", por lo que en las cuentas autonómicas incluyen "una partida de 500.000 euros vinculada al soterramiento de la línea eléctrica".

Por ello, ha criticado que "el Gobierno central haya dejado de lado este proyecto y no piensa liderarlo, como estaba previsto hace ocho años". Frente a esto, la Consejería de Transformación Económica "no renuncia a este proyecto por la magnitud y la importancia estratégica que el CEUS tiene para la industria aeroespacial de Andalucía", ha proseguido.

"El proyecto CEUS irá en el primer paquete de iniciativas que la Junta solicitará a la UE dentro del fondo Next Generation", ha reiterado la delegada, que ha subrayado que la Junta realizará las gestiones necesarias para la obtención de Fondos Europeos en el nuevo periodo 2021-2027. "Se están buscando socios privados del sector aeroespacial al proyecto siendo éste otro ejemplo más de la intención del Gobierno andaluz por fomentar la colaboración público-privada", ha concluido.