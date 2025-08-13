Una bodega de La Palma (Huelva) consigue que tres de sus vinos sean calificados como 'Excelentes' en la Guía Peñín

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vinos 21Setescientos 2024, Magasé Ánfora 2024 y Tártis 2024 de Bodegas Magasé, en La Palma del Condado (Huelva), han sido galardonados por segundo año consecutivo con la categoría de 'Excelentes' en la prestigiosa Guía Peñín. Esta distinción, que se otorga a los vinos que obtienen entre 90 y 94 puntos, los sitúa en la élite del panorama vitivinícola español, reforzando el reconocimiento a la calidad y consistencia de los vinos onubenses.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, la guía Peñín está considerada "el manual del vino español más completa del mundo". Para el bodeguero palmerino Joaquín Mañes, es de nuevo "una gran satisfacción estar incluidos en la guía". "Estamos muy contentos de volver a estar situados entre los 90 mejores vinos, máxime cuando se trata de unos vinos que llevan tan solo dos años en el mercado", ha señalado.

"Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando con la pasión que nos caracteriza por la Zalema y el legado de nuestra tierra", ha añadido.

A su juicio, la guía Peñín "está teniendo muy en cuenta y valorando el trabajo que se está haciendo en el Condado de Huelva". 21Setescientos 2024, Magasé Ánfora 2024 y Tártis 2024 han sido galardonados con 90 puntos, los dos primeros, y con 91, el tercero, lo que les otorga la categoría de 'Excelentes'.

Tártis 2024, el de mayor puntuación en la guía, ha sido objeto de un rebranding este año. Se trata de un vino con una acidez incesante que sorprende por sus notas a fruta tropical. Realizado a base a uva Colombard, aporta frescura con un sabor muy marcada. Se trata de un blanco vendimiado con el fruto muy maduro, aportando una personalidad innata a este vino joven.

Por su parte, 21Setecientos 2024, es la expresión más natural de la uva Zalema, pues está elaborado sin crianza ni procesos de clarificación o filtración. Se trata de un blanco joven pálido con reflejos anaranjados de mínima intervención que expresa la mineralidad de un viñedo casi centenario con frescura y notas frutales.

El Magasé Ánfora 2024 es una interpretación de las vinificaciones realizadas desde la época de Tartessos que habitaron los campos de La Palma. Es un blanco realizado en tinaja de barro con maceración de los hollejos buscando más astringencia en el contacto con las pepitas y los propios hollejos. Macera solo 48 horas y tras el prensado fermenta en la propia tinaja, criándose bajo velo de flor hasta que llegan las calores de la primavera, que es cuando se embotella.

AMPARADOS POR LA DOP CONDADO DE HUELVA.

Bodegas Magasé ha apostado recientemente porque sus vinos estén amparados bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Condado de Huelva. "Creemos firmemente en este proyecto de potenciar los vinos de Huelva y la viña, un cultivo muy proteccionista del entorno de Doñana en el que maduran nuestras uvas". Mañes considera que aportan a la DOP Condado de Huelva "que la uva Zalema sea conocida y valorada a nivel nacional e internacional, donde más proyección tienen nuestros vinos".

Los vinos y viñedos de bodegas Magasé son un proyecto familiar de la compañía Mañes Izquierdo, S.L. en el que están involucrados todos los miembros de la familia

Los vinos son elaborados en una antigua bodega de principios de siglo XX, ubicada en La Palma del Condado, en el que cosecheros realizaban su propio vino que luego servían por las tabernas de la provincia. En este antiguo lagar, la compañía organiza experiencias gastronómicas, catas, eventos culturales de todo tipo y visitas a los viñedos con un objetivo final: hacer cultura desde el vino y convertirlo en una experiencia única.

De ahí que esta bodega cuide hasta el más mínimo detalle. Las botellas son obras de arte en sí mismas, ya que cada etiqueta está personalizada con obras singulares de artistas coetáneos que le dan más importancia como refrendo de la impronta cultural que tiene el vino.

Para ello cuenta con artistas de la talla de Manuel León, Ricardo Suárez, Dani Franca, Fernando Clemente, Patricio Hidalgo y Federico Jaime, entre otros.

Integrados en las tradiciones del entorno de Doñana y respetuosos con su biodiversidad, la intención de esta bodega es revitalizar en esencia el pasado vitivinícola de La Palma del Condado donde el cultivo de la vid más extendido es de la variedad Zalema. Uva de cepas centenarias, en vaso, situadas en el llamado Campo Alto, rodeado de vestigios romanos y junto a fósiles marinos.