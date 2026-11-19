El actor Mario Silva. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Convertida en la película española más taquillera del año, con más de cuatro millones de espectadores, 'La bola negra' se ha presentado este jueves en la Sección Acento. Cine Español de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. La segunda película de Javier Calvo y Javier Ambrossi es también la elegida para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar 2027.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la coproducción entre España y Francia conecta las vidas de tres hombres en tres épocas históricas muy distintas. A través de este tríptico narrativo, los directores se adentran en la memoria, la identidad, el deseo y la libertad, pero también en el dolor.

El reparto reúne a destacados intérpretes de las generaciones más jóvenes junto a figuras de proyección internacional como Penélope Cruz y Glenn Close, en una película que se ha convertido en un fenómeno cinematográfico.

Durante la presentación ante los medios, el actor Mario Silva ha destacado la emoción de disfrutar de la proyección en Huelva: "Me hizo mucha ilusión poder ver la película en el Gran Teatro porque es una película muy teatral y eso la hizo más mágica".

El intérprete ha recordado también cómo vivió su incorporación al proyecto y el encuentro con dos cineastas a los que admiraba desde antes de trabajar con ellos. "Cuando vi a los directores en el último casting no me lo creía", ha contado.

Esa admiración se afianzó al conocer de cerca su forma de trabajar. "En sus oficinas no solo pude intuir el talento que tienen, sino la sensibilidad para contar historias", ha señalado.

Silva interpreta a Lorenzo, un personaje abiertamente homosexual en 1932, cuya preparación resultó compleja por las implicaciones de vivir su identidad en aquel contexto. El actor ha destacado la respuesta de los espectadores a una historia que ha despertado su empatía y ha acercado a públicos de distintas edades. "La gente ha conectado muy bien con la trama y se ha sensibilizado con la película. Ha conectado a generaciones", ha añadido.

La elección de 'La bola negra' para representar a España en los Oscar ha supuesto otra alegría para el intérprete. "Se me ponen los pelos de punta al pensar en los Oscar", ha confesado Silva, quien recibió la noticia como "una batalla ganada" y un reconocimiento al esfuerzo compartido por el equipo. "Espero que se lleve ese premio y los que sean", ha expresado.

Al éxito en las salas se suma su reconocimiento en el circuito internacional de festivales. 'La bola negra' recibió el premio a la Mejor Dirección en Cannes y ha obtenido premios del público en certámenes como San Sebastián, Toronto, Sidney y Busan.