'El Mundo De Gugu', Elegida Para Representar A Brasil En Los Oscar 2027. - FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha presentado otras dos candidatas a conseguir el Colón de Oro. Por un lado, el miedo y el conflicto armado toman forma en el filme colombiano 'El bovino de los cuernos curvos', mientras que 'El mundo de Gugu', elegida para representar a Brasil en los Oscar 2027, nos habla de la memoria y los afectos familiares.

El 'El mundo de Gugu', un niño apasionado por el fútbol y su abuela comparten una vida junto a un embalse cuyas aguas comienzan a devolver los recuerdos de una antigua ciudad sumergida. Es el punto de partida de la película brasileña que su director, Allan Deberton, ha presentado en la Sección Oficial de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Seleccionada para representar a Brasil en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar 2027, la cinta opta al Colón de Oro con una historia sobre la infancia, la memoria familiar y los afectos no expresados. Gugu, un niño soñador, vive desde hace años con su abuela, una profesora jubilada que lo educa de manera libre y amorosa para equilibrar una relación con su padre marcada por las ausencias.

Ambos residen junto al embalse de Araújo Lima, donde la sequía comienza a revelar las ruinas de una antigua ciudad sumergida. A medida que estas emergen, afloran también los recuerdos que cambiaron la vida de esta familia brasileña.

Durante su encuentro con los medios, Allan Deberton ha explicado que quería construir un protagonista lleno de alegría, color y vida, unido a su abuela por un vínculo afectivo muy profundo. En Gugu conviven la pasión por el fútbol y por el baile, dos intereses que forman parte de su manera de expresarse. "Son personajes muy simples, pero cargados de complejidad, y para mí era importante hablar sobre la visión infantil respecto a la familia", ha señalado.

El director ha destacado las distintas formas de entender la educación del niño que representan el padre y la abuela. Mientras el primero intenta marcarle un camino, desde una posición más estricta que entra en conflicto con sus sentimientos, ella le ofrece comprensión y libertad. "Su abuela es completamente diferente, es una persona muy abierta, cariñosa y comprensiva con los sentimientos de Gugu", ha afirmado Deberton, que ha subrayado cómo cada integrante de la familia aporta un punto de vista distinto.

Encontrar al actor capaz de transmitir esa complejidad fue uno de los desafíos del proyecto. El equipo realizó una convocatoria para niños brasileños en busca de un intérprete que pudiera expresar la intensidad emocional del protagonista. "Era muy difícil encontrar un actor con las características de Gugu. Su forma de expresarse nos cautivó a la hora de elegirlo", ha recordado.

Deberton también ha situado el origen de la película en la ciudad sumergida de San Rafael, que inspiró la elección del escenario. "Intentamos mezclar la historia de la familia con la ciudad oculta", ha explicado sobre la relación entre ese paisaje y los recuerdos que atraviesan el relato.

El Oso de Cristal obtenido en Berlín supuso un impulso para el equipo y para el recorrido posterior de la cinta. "El premio nos dio mucha confianza", ha reconocido el realizador, que ha valorado especialmente la posibilidad de llegar a públicos muy diversos y la trascendencia que está teniendo la película.

Esa conexión se ha repetido durante su paso por el certamen onubense. "Vi al público de Huelva muy conectado con la película", ha expresado Deberton, emocionado por la acogida. El director ha contado que la historia le devuelve recuerdos de otros tiempos y que percibió ese mismo sentimiento entre los espectadores. "Estoy muy feliz de estar en este Festival. La película tiene mucho sentimiento", ha dicho.

'El mundo de Gugu' llega a Huelva tras recibir el Oso de Cristal en el Festival de Berlín y los premios Maguey a Mejor Película y a Mejor Interpretación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Su recorrido incluye también su presencia en el Festival de Cine de Shanghái y en Frameline, entre otros certámenes.

'EL BOVINO DE LOS CUERNOS CURVOS'

De otro lado, el director Omar E. Ospina ha presentado este viernes 'El bovino de los cuernos curvos', una ópera prima filmada en un hipnótico blanco y negro que incorpora elementos de horror folk. La película colombiana compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial de la 52 edición del certamen con un relato que enfrenta a un niño con el miedo, el duelo y el conflicto armado.

El protagonista, de nueve años, espera el regreso de su padre, que salió a faenar junto a otros pescadores hace varios días. Entre frecuentes apagones eléctricos e insistentes rumores sobre próximas incursiones armadas en la región, una misteriosa figura que porta una máscara con el cráneo de un toro aparece por las noches.

Cuando le envían a buscar un farol a una casa de las afueras, el niño debe enfrentarse a sus temores más profundos. Allí, entre las oscuras aguas de la ciénaga, le aguarda el encuentro con el bovino de los cuernos curvos.

Durante la rueda de prensa, Omar E. Ospina ha explicado su interés por los testimonios de quienes vivieron la violencia siendo niños, sin comprender del todo lo que ocurría a su alrededor ni quiénes eran los paramilitares. "Me llamaron la atención los recuerdos difusos y la inocencia", ha señalado el director, que ha encontrado en esa mirada infantil una forma de acercarse al conflicto.

La relación entre la violencia real y los temores sobrenaturales atraviesa la propuesta del cineasta. "El mal en nuestro país pertenece al espacio del terror. Pensamos cómo se puede tener miedo al diablo cuando hay cosas mucho peores", ha expresado. En ese encuentro entre la historia y las creencias, Ospina ha destacado el papel de los relatos transmitidos de generación en generación: "La forma en que nosotros explicamos la historia siempre ha sido a través de la tradición oral".

El director también ha contado que la elección del blanco y negro surgió de una imagen que encontró durante su acercamiento al tema. "El artículo que encontré en internet tenía una foto en blanco y negro y me gustó la idea de hacerlo así", ha recordado sobre el origen de una de las decisiones visuales que definen la película.

Sobre su participación en el certamen, Ospina ha mostrado su satisfacción por compartir la Sección Oficial con los demás títulos seleccionados: "Es un honor competir por el Colón de Oro. Es un honor estar en la selección con otras películas increíbles". Su estancia en Huelva le ha permitido reconocer también un vínculo con el universo de su largometraje: "Ayer sentí una cercanía con los pescadores y el mar, y es una cosa que nos une".

'El bovino de los cuernos curvos' llega a Huelva tras haber sido seleccionada en certámenes como el Festival de Toronto y el Festival de Mar del Plata.