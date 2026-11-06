Bravo (PP) censura el uso de una "huelga política" el 11N, ya que "se dirige contra la oposición"

Imagen de archivo del vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. - Eduardo Parra - Europa Press

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha respaldado en Huelva la propuesta formulada por el presidente de su formación, Alberto Núñez Feijóo, para que los sindicatos desconvoquen la huelga general del 11 de noviembre, tras el accidente de Urda, y a pocos días de las elecciones. Además, Bravo la ha definido como "huelga política", ya que "es la primera vez que se hace en contra la oposición".

A preguntas de los periodistas en Huelva, el dirigente popular ha criticado que se trata de "un hecho insólito en la historia democrática del país", al remarcar que "es la primera vez que en España se hace una huelga contra la oposición", una postura que, a su juicio, "carece de cualquier criterio lógico". En este sentido, ha recordado que la responsabilidad de la acción de gobierno recae en el Partido Socialista.

Además, ha añadido que respalda la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de desconvocar la huelga, además, "después de lo que ha pasado en el accidente de Urda con tantos fallecidos, quizá era el momento de que se lo pudiesen replantear".

"Feijóo ha pedido que esta huelga sería mejor abandonar en este momento porque tenemos tantos acontecimientos tan desgraciados con tantos fallecidos que yo creo que utilizar una huelga política en estos momentos, a días de las elecciones, dice muy poco en favor de los sindicatos que no por levantar la voz y por gritar más tienen más razón", ha señalado.

Así, ha incidido en que uno de los motivos de esta huelga es por la vivienda, que es "responsabilidad del Gobierno", ya que "prometió viviendas que no ha construido, una ley del suelo que jamás ha llevado y un plan estatal que no ha sido capaz de consensuar".

Bravo ha argumentado que, "si los motivos del paro responden a los problemas reales de la ciudadanía --como el acceso a la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo--, el único destinatario posible de las protestas debe ser el propio Ejecutivo". Al respecto, ha criticado el incumplimiento de las promesas del Gobierno en materia residencial, la falta de tramitación de la Ley del Suelo y la incapacidad para consensuar un plan estatal de vivienda.

Asimismo, en el plano económico, el vicesecretario del PP ha señalado al Ejecutivo por "no mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y por haber aplicado más de cien subidas de impuestos en el actual mandato".

Por ello, ha aseverado que, "si las movilizaciones denuncian la asfixia económica y la falta de soluciones a los problemas de los ciudadanos", en la práctica, a su juicio, "lo que están pidiendo los sindicatos es que haya un cambio de gobierno en este país".

Finalmente, Juan Bravo ha calificado la convocatoria de "huelga política" por situarse a escasos días de la cita electoral y ha lamentado la actitud de las organizaciones sindicales, advirtiendo de que "no por levantar la voz o gritar más se tiene más razón", sino "recurrir al ruido evidencia la falta de fundamentos en sus argumentaciones".