El Campeonato de Andalucía de Caballos Jóvenes convierte a Puebla de Guzmán (Huelva) en epicentro de la Doma Vaquera

La Fuentecilla de Puebla de Guzmán (Huelva) se convertirá los próximos 22 y 23 de agosto en el epicentro de la Doma Vaquera de la mano del Campeonato de Andalucía de Caballos Jóvenes, un evento que, según ha destacado la diputada de Cultura de la Diputación Provincial, Gracia Baquero, "va más allá de una cita deportiva de primer nivel", porque es además "una muestra viva de las raíces, de las tradiciones y de la profunda relación que esta tierra mantiene con el mundo del caballo",

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, Baquero ha señalado que la doma vaquera es "arte, disciplina y pasión y reúne a jinetes, criadores y aficionados que, con su esfuerzo, mantienen viva una de las señas de identidad más auténticas de Andalucía", y "hacerlo en un municipio como Puebla de Guzmán, que respira cultura ecuestre, es garantía de éxito y de hospitalidad".

De este modo, con 60 animales inscritos actualmente, y quedando de plazo hasta el domingo, el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, considera que el campeonato es "un éxito asegurado". "Éxito de la labor que se hace a lo largo de todo el año y éxito de un municipio que vive por y para el caballo", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que la acogida y expectación que genera el campeonato "es síntoma del buen hacer del club hípico, en el que también se puede incluir la escuela de equitación municipal, sin dejar, por supuesto, fuera a ninguno de los aficionados y aficionadas de Puebla de Guzmán, que nacen con el caballo, viven con el caballo y yo diría que los últimos momentos que pasan sobre esta tierra al menos lo harán pensando en el caballo".

De este modo, el fin de semana del 22 y 23 de agosto, el campeonato se disputa en "unas instalaciones extraordinarias que se sigue mejorando" y donde, según ha comentado el alcalde, "se van a encontrar con dos cosas que es muy difícil de poder encontrar en otro sitio: unos aficionados entendidos que saben conseguir el árbol genealógico de cada caballo y la posibilidad de compartir un fin de semana con una gente, la de Puebla de Guzmán, que son muy cálidas en su trato, muy acogedores y que le van a sentir, hacer sentir como en su propia casa".

Beltrán ha invitado a toda la provincia a asistir a un evento de "primerísimo nivel", al tiempo que ha asegurado que "amar al caballo también es amar gran parte de nuestra propia humanidad".

Por su parte, el presidente del Club Hípico Cultural del Andévalo, José Tomás Mora, ha ratificado el "gran número de caballos" participantes, "en un evento histórico con equinos de cuatro, cinco y seis años, intermedio y jinetes criterium", hasta el punto que se está planteando ampliar las pruebas para poder exhibir unos 35 caballos al día.