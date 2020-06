Los campings de la provincia de Huelva prevén una ocupación del 30% en la temporada estival

HUELVA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los campings de la provincia de Huelva, que abrirán entre el 15 y el 25 de junio, prevén una ocupación de un 30 por ciento para los meses de julio y agosto, algo por encima de lo que se estima para los hoteles --entre el 24 y el 25 por ciento actualmente--, aunque con datos "muy similares".

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH), Rafael Barba, que ha destacado que las reservas están más concentradas "fundamentalmente" en la segunda quincena de julio y el mes de agosto, por lo que considera que "queda mucho camino por recorrer de cara a garantizar un verano relativamente normal".

A pesar de ello, estos datos pueden ir moviéndose por "la propia evolución de las reservas, que no son homogéneas, ya que hay días que suben y otros que bajan", por lo que cree que "para tener una radiografía más acertada del nivel de ocupación habrá que esperar al 15 de junio". En este sentido, ha indicado que hacer previsiones sobre tendencias que no son homogéneas "es arriesgado".

La provincia de Huelva cuenta con 12 campings y 19.482 plazas y alguno ya está abierto "a medio gas" porque ya tenían personas alojadas y funcionaban como "campamento refugio" para los clientes de larga estancia que se quedaron aquí durante la cuarentena --al ser en la mayoría de los casos de otros países y no poder volver por el cierre de fronteras--.

En este contexto, Barba ha incidido en que considera que la situación "mejorará" pero se sabrá con más seguridad cuando haya una interconexión provincial que permita a los ciudadanos moverse de su provincia.

Este dato del 30 por ciento de ocupación es, a su juicio, "positivo" entendiendo que "de no tener nada a tener algo ya en sí mismo es una noticia positiva", pero remarca que "no deja de ser una situación complicada" y subraya que el objetivo, tanto para los campings como para los hoteles, es legar a un 50 o 60 por ciento de ocupación en los meses de temporada alta aunque "aún estamos lejos de esa cifra", que sería "la previsión más optimista, que no está confirmada" y "con la que el sector podría darse por satisfecho dentro de las circunstancias actuales".

Por otra parte, Barba ha destacado que la ocupación en los meses de temporada alta en el segmento de camping en 2019 era de un 85 por ciento, una cifra "bastante alta".

De esta manera, con carácter general, la evolución del año 2020 en su conjunto a día de hoy arroja que hay un 73,8 por ciento menos de reservas y un 72,2 por ciento menos de pernoctaciones que en el año 2019 y, si nos centramos solo en los datos del mes de mayo, se observa que hubo un 80 por ciento menos de reservas y un 72,4 por ciento menos de pernoctaciones con respecto al mismo mes del pasado año en los campings de la provincia, "aunque la mayoría se concentra en los meses estivales".

El dato positivo es que, desde el 25 de mayo al 31 de mayo de este año --primera semana de fase 2--, las reservas fueron de un 96,9 por ciento más y un 84,8 por ciento más de pernoctaciones, lo que se traduce en 7.461 reservas y 40.546 pernoctaciones, por lo que Barba destaca que "es positivo, pero teniendo en cuenta que venimos de un escenario en el que no había nada".