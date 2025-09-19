Canal Sur Televisión emite este sábado en directo la Procesión Magna Mariana de Huelva

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión emitirá en directo este sábado la Procesión Magna Mariana. Un acontecimiento "histórico" para el que el ente público ha preparado una cobertura "sin precedentes", mostrando a través de más de ocho cámaras, unidades móviles y un dron, un "recorrido excepcional" con 24 imágenes de vírgenes procedentes de toda la provincia.

Según ha indicado la RTVA en una nota de prensa, la ciudad de Huelva vivirá este 20 de septiembre de 2025 "un acontecimiento sin igual", la Procesión Magna Mariana, "un despliegue de fervor religioso" que recorrerá las principales calles de la capital onubense. La cita contará con la participación de las hermandades sacramentales de la ciudad y las vírgenes coronadas de la provincia, que congregarán a 24 imágenes de toda Huelva. Desde la Virgen de la Victoria o la Esperanza de Huelva, hasta la Virgen de la Cinta, pasando por la Virgen de la Bella de Lepe o la Estrella de Chucena.

Este evento histórico será retransmitido en directo por Canal Sur Televisión a partir de las 18,30 horas. La primera parte de la transmisión se extenderá hasta las 20,30 horas, con la emisión posterior del informativo, y se retomará a las 21,30 horas. A partir de esa hora, también estará disponible en Andalucía Televisión (ATV) hasta la finalización del recorrido. Los seguidores podrán disfrutar de la procesión en vivo, ya sea en televisión, a través de la radio o en la plataforma CanalSur Más.

El despliegue técnico para esta cobertura será sin precedentes, con más de ocho cámaras, --una de ellas grúa Escorpio y otra cabeza caliente-- una unidad móvil y la innovadora visión aérea proporcionada por un dron, lo que permitirá a los espectadores no perder detalle de cada uno de los pasos en su recorrido.

Además, el evento contará con el relato y análisis de expertos cofrades como Pepe Zamora y Manolo Galán, dirigidos por el periodista Norberto Javier, quien será el encargado de conducir la retransmisión. Elena García y María José Maestre llevarán a cabo las entrevistas.

La cobertura radiofónica "no se quedará atrás", ya que Canal Sur Radio también se volcará con esta cita, emitiendo desde las 15,00 horas hasta las 23,00 horas una programación especial en cadena, con el liderazgo de Manuel Jesús Montes, Rafa Adamuz y María José Marín.

Con "una producción impecable" y un equipo "altamente cualificado", Canal Sur demuestra su compromiso con la cultura y la tradición de Andalucía, llevando esta celebración religiosa a todos los rincones de la comunidad autónoma.

Este será solo el inicio de una serie de procesiones magnas que Canal Sur tiene previsto retransmitir, incluyendo las de Jaén y Córdoba, consolidando su papel como "referente en la cobertura de los eventos cofrades más importantes de la región".