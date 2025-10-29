Cancelada la expedición de Pasaporte y DNI hasta la próxima semana en Huelva por problemas técnicos a causa del temporal

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Huelva. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Huelva ha suspendido la expedición de pasaportes y DNI, cancelando todas las citas programadas para este miércoles, jueves y viernes, debido a problemas técnicos en la red eléctrica ocasionados por el temporal.

En este sentido, el Cuerpo ha informado en una nota que los ciudadanos con citas para la expedición o renovación de estos documentos en los días afectados deberán solicitar una nueva cita a través de la página web 'www.citapreviadnie.es' o llamando al número 060.

La Unidad de Documentación de la Comisaría Provincial de Huelva ha incrementado el número de citas disponibles para la próxima semana, con el objetivo de solventar la incidencia sobrevenida y ocasionar el menor perjuicio posible a los ciudadanos afectados.

La provincia de Huelva cuenta con otra Unidad de Documentación de españoles en la localidad de Ayamonte, cuyo sistema eléctrico no ha sufrido incidencia alguna, por lo que su funcionamiento continúa con normalidad.

En este contexto, ha recordado a todos los ciudadanos que comprueben la fecha de renovación tanto de su DNI como de su Pasaporte, así como la cita debe ser solicitada por la referida página web o llamando al 060, además ha subrayado que el DNI se puede renovar hasta 180 días antes de su caducidad y el Pasaporte, incluso, hasta un año.