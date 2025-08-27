Castaño del Robledo (Huelva) celebra el sábado una nueva edición del Festival del Monumento

CASTAÑO DEL ROBLEDO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Castaño del Robledo (Huelva) acoge el próximo sábado, 30 de agosto, una nueva edición del Festival del Monumento, uno de los eventos culturales "más consolidados" de la sierra onubense.

Según ha indicado la organización en una nota, el festival nació en 2010 y, tras años de "esfuerzo, cambios y evolución", se ha convertido en "un referente musical", subrayando que en su pasada edición, este pequeño municipio de apenas 200 habitantes "recibió a más de mil asistentes en una sola noche".

Este año, el festival contará con un cartel que se desarrollará a partir de las 21,30 horas y se extenderá hasta la madrugada, con Hello-Tributo a Adele, interpretado por la artista onubense Rosa Cabrera 'Rosan', "considerada una de las mejores voces de Andalucía", la Orquesta D'Akokan, "un singular y vibrante proyecto de música cubana que hará bailar al público con sus ritmos caribeños", Rockologia, un espectáculo que, "en apenas hora y media, reúne más de cien canciones conocidas por todos, en un recorrido musical sorprendente".

El Festival del Monumento se celebrará en un espacio de aforo abierto y gratuito, contando además con servicio de barra de comidas y bebidas. La organización corre a cargo de la Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento de Castaño del Robledo y la productora KST Música.

La organización ha recomendado a los interesados en asistir que acudan con antelación, ya que el acceso al municipio es limitado y los aparcamientos "suelen completarse con rapidez".

Con un ambiente "acogedor y festivo", Castaño del Robledo abrirá sus puertas para recibir a todos los asistentes, "consolidando una vez más este festival como una de las citas imprescindibles del verano en la sierra, ha remarcado.